Clausuran Arena 1 por deficiencias en vías de evacuación previo al segundo concierto de Robbie Williams

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 24 de septiembre, la Municipalidad de San Miguel emitió un comunicado en el que expresa la clausura del local destinado a conciertos y eventos de entretenimiento, Arena 1 por deficiencias en vías de evacuación.

Municipalidad de San Miguel anuncia clausura

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Municipalidad de San Miguel, clausura Arena 1, recinto donde estaba previsto el segundo concierto de Robbie Williams este 24 de septiembre, debido a deficiencias detectadas en las vías de evacuación.

Esta medida anunciada impide que el evento se lleve a cabo en el local, por lo que la esperada segunda fecha del cantante británico queda suspendido y se darán en las próximas horas las medidas tomadas por los organizadores.

Asimismo, esta medida responde a que el pasado 23 de septiembre, se reportaron videos en los que decenas de peatones se vieron afectados por el cierre no autorizado de accesos peatonales luego del concierto.

A través de un comunicado, la comuna expresó su "más enérgico rechazo" ante la falta de previsión que, según indicó, habría sido evidenciada durante y después del evento desarrollado en el referido recinto.

Institución observó posibles riesgos

Entre las principales observaciones señaladas por la municipalidad se encuentran las condiciones de las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del concierto.

La autoridad distrital sostuvo que estas situaciones generaron preocupación debido a los riesgos que podrían representar para los asistentes y los vecinos de la zona. Por ello, remarcó que la seguridad de la ciudadanía constituye una prioridad.

Compromiso con los eventos de entretenimiento

La comuna señaló que su gestión promueve las actividades de entretenimiento, pero enfatizó que estas deben desarrollarse bajo condiciones que garanticen la seguridad de quienes participan en ellas.

En esa línea, la Municipalidad Distrital de San Miguel reafirmó que la protección de los asistentes y la tranquilidad de los vecinos constituyen aspectos que no pueden ser dejados de lado durante la realización de eventos masivos.

La decisión afecta directamente al espectáculo que estaba previsto para este jueves 24 de setiembre en Arena 1, por lo que los asistentes que tenían previsto acudir deberán tomar en cuenta la suspensión comunicada por la municipalidad.

Finalmente, la Municipalidad de San Miguel, anunció la clausura de Arena 1 por deficiencias en vías de evacuación y reiteró su respaldo a los vecinos del distrito asegurando que continuará ejerciendo sus labores para hacer cumplir las disposiciones en todo el territorio.