Marina de Guerra inicia investigación tras muerte de escolta: Detenida está en comisaría de Apolo

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Agentes de las Fuerzas Armadas llegaron hacia la comisaría de Apolo para tomar datos correspondientes tras el atropello de un escolta del ministro de Defensa. Entre las diligencias se solicitaron levantar datos sobre la presunta responsable del accidente quien se encuentra detenida en tal dependencia policial.

Marina de Guerra inicia investigación

El lamentable atropello del escolta ocurrido en la avenida Arriola en La Victoria ha propiciado el inicio de investigaciones por parte de la Marina de Guerra del Perú. Así, agentes de tal Fuerza Armada llegaron alrededor de las 5:30 de la tarde de este jueves 26 de marzo hacia la comisaría de Apolo.

A tal dependencia policial fue trasladada Lucía Elizabeth Bedón Herrera (53), presunta responsable del atropello del escolta que resguardaba el recorrido del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino.

Al momento, se desplegaron diversos equipos de investigación para obtener registros visuales del accidente de tránsito con el fin de determinar las causas exactas del fatal deceso.

De acuerdo a la información recogida por Exitosa, el 'halcón', denominación con la que se nombra a los resguardos que se trasladan en motocicleta, terminó siendo impactado por una camioneta de color blanco.

Además, se accedió al nombre del agente fallecido quien fue Técnico 1°, Jaime David Nieto Rojas (53), quien falleció en la cuadra 3 de la avenida Nicolás Arriola.

Los transeúntes intentaron auxiliar al agente caído, quien habría salido disparado de su motocicleta cerca de 30 metros, significando un grave impacto para su integridad.

Pese a que aún se encontraba con signos vitales, fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Central de la FAP, ubicado entre los distritos de Miraflores y San Isidro, sin embargo, solo se ratificó su deceso a su llegada.

Mindef expresa condolencias

Mientras que las investigaciones continúan, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado para extender las condolencias por la lamentable pérdida de Nieto Rojas, quien falleció en cumplimiento de sus deberes.

"El Técnico Nieto Rojas se destacó por su impecable trayectoria y amplia experiencia, desempeñándose con profesionalismo y vocación de servicio en las labores de seguridad de altas autoridades", refirió la institución.

En el escrito informaron que se garantizará el acceso a todos los beneficios de ley para los deudos del fallecido entre los que se incluye el acompañamiento integral y la asesoría legal necesaria.

La Marina de Guerra inició investigación acudiendo hacia la comisaría de Apolo, lugar donde se encuentra detenida la presunta responsable del atropello.