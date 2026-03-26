Inmensa grúa cae y APLASTA tres vehículos en Surco: Sin víctimas mortales de milagro

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos de Surco vivieron momentos de pánico tras la aparatosa caída de una pesada grúa telescópica, que aplastó a tres vehículos en la urbanización Chacarilla del Estanque. De milagro, no se registraron víctimas mortales.

Pudo ser una tragedia

El hecho ocurrió a horas de la tarde de este jueves, cuando la inmensa y elevada grúa se volcó y cayó en sobre dos autos y una moto lineal en el cruce de la avenida Del Pinar y la avenida Primavera.

Si bien la volcadura de la maquinaria pesada hizo que esta caiga en medio de un auto y una camioneta, logró causar destrozos en ambas unidades. Sin embargo, no se han detectado ni heridos ni fallecidos: si hubiera caído en otro ángulo, otra hubiera sido la historia.

Inmensa grúa cae y aplasta tres vehículos en Chacarilla del Estanque, Surco. Aun se investigan las causas.

Según información preliminar del Cuerpo General de Bomberos del Perú, al lugar de los hechos, llegaron cuatro máquinas para buscar salvaguardar la integridad de las personas que están cerca de este lugar y, además, poder remover la grúa.

Además, ante el reporte del accidente, el Ministerio de Salud (Minsa) movilizó inmediatamente dos ambulancias al punto del la emergencia mediante el SAMU, para brindar atención a posibles afectados.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Una tragedia estuvo cerca de ocurrir durante una obra de construcción civil en el cruce de las avenidas El Pinar con Primavera en Santiago de Surco, luego de que una grúa cayera sobre dos automóviles. Aparentemente, la máquina pesada perdió el... pic.twitter.com/4fApxbI6Fc — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

"Una unidad adicional se mantiene en alerta para reforzar la capacidad de respuesta en caso se requiera mayor intervención", precisó la entidad.

El Minsa también informó que alertó al Hospital María Auxiliadora y el Hospital de Emergencias Villa El Salvador "ante la eventual llegada de heridos".

Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur

Un nuevo accidente de tránsito se registró en el cruce de las avenidas Surco con la Vía Expresa Sur durante la mañana de este miércoles 25 de marzo. El choque involucró a una motocicleta con una camioneta, que colisionarion tras la maniobra del vehículo menor al intentar ingresar hacia la vía rápida.

Exitosa accedió a las cámaras de seguridad en donde se registraron el impacto entre los dos vehículos. En primer lugar, se observa que el motociclista intenta ingresar al cruce entre las dos avenidas por la vía auxiliar.

De pronto, una camioneta de color rojo que circulaba por la vía principal va hacia la intersección e impacta contra el motociclista en su intento de cruzar hacia la otra vía. El chofer del vehículo no se habría percatado el cruce del motociclista.