Huaral: fiscalizador municipal empuja a adulto mayor y desata indignación

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La intervención de un fiscalizador de la municipalidad provincial de Huaral ha generado cuestionamientos luego de que se difundieran imágenes donde un adulto mayor es empujado y cae al suelo durante un operativo. El hecho ocurrió cuando la víctima colocaba afiches políticos en la vía pública, lo que motivó la intervención del personal edil.

Según medios locales, el incidente fue registrado por cámaras de seguridad, evidenciando en que el trabajador municipal usa la fuerza para retirar al ciudadano, provocando su caída. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron reacciones en redes sociales.

En los videos difundidos se observa que el adulto mayor no presenta una actitud agresiva previa. Sin embargo, el fiscalizador procede a retirarlo con un empujón, lo que ha sido interpretado por usurarios como un uso desproporcionado de la fuerza en un operativo de control municipal.

Reacciones y medidas tras la agresión

Tras la difusión del caso, familiares del afectado cuestionaron la intervención y pidieron sanciones. Ellos rechazaron cualquier versión que intente justificar el accionar del fiscalizador, señalando que el adulto mayor solo realizaba una actividad sin violencia.

El caso escaló rápidamente a nivel mediático, que obligó a la municipalidad a pronunciarse. Como medida inicial, se dispuso la separación inmediata del fiscalizador involucrado, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El hecho también abrió debate sobre los protocolos de intervención del personal de fiscalización. En redes sociales, usuarios señalan que en este tipo de intervenciones debe priorizar el diálogo, sobre todo cuando se trata de personas vulnerables como adultos mayores.

Debate por uso de la fuerza

El incidente ha puesto en discusión los límites del accionar municipal. Aunque los fiscalizadores tienen la función de hacer cumplir funciones locales, el caso evidencia una falta de control en la aplicación de medidas coercitivas.

La difusión del video fue clave para que el caso tome relevancia, ya que permitió observar correctamente lo ocurrido. Esto ha incrementado la presión pública para que las autoridades adopten sanciones claras y refuercen la capacitación del personal.

Además, se ha solicitado que se revisen los procedimientos internos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, especialmente en operativos relacionados con faltas menores como la colocación de afiches.

El caso del fiscalizador en Huaral continúa en investigación, mientras se evalúan responsabilidades administrativas y posibles acciones legales. La difusión del video ha marcado un punto clave en el seguimiento del caso, reforzando la exigencia de respeto a los derechos ciudadanos y control en el uso de la fuerza en operativos municipales en Huaral.