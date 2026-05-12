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Defensor del Pueblo alerta por "irregularidades y negligencias graves" durante elecciones: "Fallaron funcionarios"

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, alertó sobre presuntas irregularidades y negligencias graves registradas durante las elecciones, indicando que algunos funcionarios de la ONPE y del JNE fallaron en ello.

Defensor del Pueblo alerta por "irregularidades y negligencias graves" durante e
Defensor del Pueblo alerta por "irregularidades y negligencias graves" durante e (Foto: Composición Exitosa)

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/05/2026

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En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, alertó sobre presuntas "irregularidades y negligencias graves" generadas por el sistema durante las elecciones, señalando que algunos funcionarios de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones fallaron en dicho aspecto.

"Irregularidades y negligencias graves"

En primer lugar, el titular de la Defensoría del Pueblo se refirió acerca del informe que la institución ha elaborado sobre su observación y evaluación respecto al proceso de las elecciones 2026 y cuáles son las conclusiones más importantes a las que han llegado.

En ese sentido, denominó como "indignante" que se halla aplicado el sistema STAE en Lima y Callao, el cual aclaró que no es malo, sin emabrgo, sí consideró que "habían dos componentes básicos que tenían que implementarse para que funcione".

Al respecto, sostuvo que el sistema de comicios debió estar instalado un día antes para operativizarlo el día siguiente y que el personal que brinda el soporte. "Esas dos condiciones no existieron", resaltó.

"Este informe recoge el detalle de cómo, dónde y de qué manera (...) Ya se tomó la decisión he insistido para que la segunda vuelta no esté con el sistema STAE, además, necesita hacer algunos ajustes adicionales. Vamos a volver al sistema convencional, todo el país va a tener unas elecciones convencionales como siempre ha ocurrido", explicó.

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Explicó que ello, con el obejetivo de devolver la confianza en la población de una segunda vuelta que puede ser ajustada en lo que a resultados se refiere. 

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