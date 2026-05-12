Delcy Rodríguez rechaza comentario de Trump de convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU.: "Jamás"

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó de manera categórica el reciente comentario de Donald Trump de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos.

No está conforme con declaraciones de Trump

Luego de conocerse las declraciones que brindó el mandatario norteamericano para la cadena Fox News en el que deslizó una supuesta intención de anexar la nación sudamericana como el estado número 51 de EE.UU., la mandataria venezolana no se quedaría callada y le respondería a su homólogo.

A su salida de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Rodríguez calificó tales aseveraciones como una falta de respeto a la historia republicana y a la voluntad del pueblo venezolano.

"Eso no está previsto jamás estaría previsto. Si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia. Nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía y la independencia nacional", afirmó ante los medios de comunicación presentes.

Bajo esa premisa, remarcó que la relación con Washington debe estar basada en el respeto mutuo y no en visiones colonialistas. La mandataria recordó que, pese a las tensiones, ambos países han mantenido canales abiertos para el beneficio común, pero bajo un marco de igualdad.

"El presidente Trump sabe que estamos trabajando en una agenda diplomática de cooperación y ese es el camino. Cualquier otra pretensión queda fuera de la realidad y de nuestra Constitución", puntualizó.

🇺🇸 🇻🇪Trump dice que quiere que Venezuela sea el estado 51 de EE.UU. y Delcy Rodríguez responde



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Delcy Rodríguez presente en La Haya: ¿Cuál fue el motivo?

Las declaraciones ocurrieron mientras que Delcy Rodríguez se encontraba en La Haya participando en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre la región del Esequibo.

Durante su estadía, la presidenta venezolana también recordó que Venezuela posee "las reservas más grandes de petróleo del planeta" y una de las mayores de gas natural del mundo resaltando el peso energético y estratégico del país a nivel internacional.

No es la primera vez que Trump realiza comentarios similares

Hay que mencionar que, no es la primera vez que Donald Trump realiza este tipo de comentarios debido a que en anteriores ocasiones ha expresado abiertamente dicho interés. Así, por ejemplo en marzo publicó un mensaje sarcástico en su red social sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51 de su país.

Como vemos, de forma categórica la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez rechazó el comentario de Donald Trump sobre la posibilidad de anexar al país sudamericano como el estado 51 de los Estados Unidos. Al respecto, la gobernante subrayó que eso "jamás estaría previsto".