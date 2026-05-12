Cronograma de PAGO ONP: ¿Quiénes cobran su pensión el miércoles 13 de mayo?

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) sigue con el pago de pensiones correspondientes al mes de mayo. Conoce a quiénes les toca cobrar su dinero este miércoles 13, según la inicial de su apellido paterno.

Pago ONP el 13 de mayo: Este grupo cobrará su pensión

Más de 778 mil pensionistas a nivel nacional se ven beneficiados con el pago de sus pensiones desde el 8 de mayo, lo que les permite recibir ingresos que les permita mejorar su calidad de vida. De acuerdo a la ONP, el depósito del dinero se realiza de forma escalonada según la inicial del apellido paterno del beneficiario para evitar aglomeraciones e inconvenientes en el proceso del desembolso.

Asimismo, recuerda que el pago se inició con los pensionistas afiliados al Decreto Ley N° 19990. En ese marco, si aún no has podido cobrar, no te preocupes, ya que aún quedan más fechas. Precisamente, este miércoles 13 de mayo quienes podrán solicitar el pago de su pensión serán los siguientes:

Aquellos jubilados del Decreto Ley N.º 19990 cuyo apellido inicie con las iniciales de la R a la Z. El abono se realiza en cuentas bancarias del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Respecto a los convenios internacionales, se precisó que el pago será el 15 de mayo, que también se incluye pensionistas de la Ley N° 27803. Asimismo, se precisó que el pago a domicilio se dará del 14 al 23 de mayo.

Cronograma de pagos ONP: Otros regímenes

Decretos Ley 18846 y 20530: abono el 14 de mayo.

Pensiones por encargo: 14 de mayo.

Ley 30003 (sector pesquero): 14 de mayo.

Ley 26790 (seguro de riesgo): 14 de mayo.

En todos estos casos, el pago a domicilio será entre el 18 y el 23 de mayo. Recuerda que los pensionistas que deseen cobrar su dinero presencialmente, deberán hacerlo en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura.

Cronograma de pagos ONP.

Otros pagos en mayo 2026: Devolución Fonavi

No solo los afiliados a la ONP se verán beneficiados con el pago de sus pensiones en mayo, sino también los fonavistas. Pues bien, según la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625, se oficializa el pago del Reintegro 5 del Fonavi.

De acuerdo al documento oficial, se realizará la devolución de su dinero a más de 66 mil exaportantes. Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional para hacer efectivo su cobro.

Es así como la ONP precisó que el miércoles 13 de mayo los jubilados que podrán cobrar su dinero serán aquellos cuyos apellidos inicien con la letras de la R a la Z y estén afiliados al Decreto Ley N.º 19990.