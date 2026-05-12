Detectan brotes aislados de influenza aviar en Lambayeque: al menos 128 aves murieron

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Lambayeque encendió las alertas sanitarias luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, confirmara la presencia de cinco brotes aislados de gripe aviar en aves de crianza doméstica o de traspatio. Hasta el momento, las autoridades reportaron la muerte de 128 aves afectadas por esta enfermedad viral.

El director ejecutivo del Senasa-Lambayeque, Félix Bobadilla Morales, quien añadió que los casos han sido detectados en zonas como Pomalca, Pucalá, San José y Monsefú, y corresponden al mismo tipo de virus registrado en años anteriores (2019 y 2021).

Brotes fueron detectados en aves de traspatio

El director ejecutivo de Senasa en Lambayeque, Félix Bobadilla, explicó que los casos registrados corresponden únicamente a criaderos familiares y no a granjas industriales.

"Algunos casos aislados de influenza aviar en lo que es Picsi, Pomalca y Pucalá, pero como reitero son casos aislados que ya nosotros tenemos controlados", declaró.

Sin embargo, en el sector de Picsi se confirmó un nuevo caso aislado de influenza aviar, junto con un brote de peste porcina clásica (PPC) en cerdos. Ante esta situación, el Senasa activó protocolos de emergencia, incluyendo la declaración de cuarentena, sacrificio sanitario de animales infectados y en contacto, así como la desinfección de predios.

Además, detalló que la institución activó de inmediato los protocolos sanitarios tras recibir las alertas de los productores locales.

"Una vez que el productor reporta problemas sanitarios, inmediatamente nos constituimos al lugar, se toman muestras y a la vez implementan medidas sanitarias como son la desinfección, enterramiento de animales enfermos", precisó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Detectan brotes aislados de gripe aviar en la región Lambayeque. Al menos 128 aves murieron a causa de esta enfermedad viral contagiosa, según reportaron las autoridades sanitarias.



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Bobadilla confirmó además que las aves afectadas son principalmente pollos, gallinas y pavos, mientras que los patos representan una menor cantidad de casos.

"Tenemos 128 animales afectados, entre mayormente son pollos, gallinas, pavos también y algunos patos", sostuvo.

En el caso específico de Motupe, la autoridad descartó la presencia de influenza aviar y precisó que la mortandad registrada en la zona respondió a otro virus: la laringotraqueítis infecciosa, una enfermedad distinta que afecta exclusivamente a aves.

Granjas avícolas continúan libres del virus

Pese a la preocupación generada por estos brotes, Senasa descartó contagios en granjas avícolas comerciales de la región, pues las muestras provenientes de aves de traspatio.

"Son muestras provenientes de aves de traspatio, en granjas no tenemos casos, se mantienen completamente sanas las granjas", remarcó el funcionario.

Las autoridades sanitarias continúan atendiendo reportes ciudadanos y ejecutando labores de sacrificio sanitario, entierro de aves infectadas y desinfección de corrales para impedir que la enfermedad se propague a zonas de producción avícola intensiva.

Finalmente, Senasa exhortó a los criadores de aves domésticas a reportar cualquier muerte inusual o síntoma sospechoso en sus animales, ya que la detección temprana resulta clave para contener el avance de la gripe aviar y proteger la actividad avícola en la región Lambayeque.