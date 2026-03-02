¿Será Perú? Irán pone en duda su participación en el Mundial y esta selección sería su reemplazo

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo entero se encuentra en tensión luego que Estados Unidos e Israel bombardearan diferentes partes de Irán. Este ataque militar generó decenas de muertes, además del fallecimiento del líder supremo de dicha nación, el ayatola Alí Jamenei junto con su hija, su nieta y su yerno.

Irán podría bajarse del Mundial 2026

Como era de esperarse, la situación política y bélica de los iranís afecta directamente a otros aspectos como el fútbol. El propio presidente de su federación Mehdi Taj indicó que su participación en la próxima Copa del Mundo está en riesgo ya que sus tres encuentros de fase de grupos será en territorio norteamericano.

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", indicó.

Con la chance de que Irán quede fuera, FIFA tiene dos posibilidades para continuar con el próximo Mundial 2026 sin problema alguno. En primer lugar, otra selección podría tomar su lugar y según indica el Artículo 6 de su propio reglamento, saldría del ranking de clasificación.

De acuerdo a este criterio, la selección elegida por la entidad sería Irak la cual aún pelea por un boleto en la máxima fiesta del fútbol ya que disputará en marzo el repechaje. Sin embargo, si Irán confirma su retiro de la Copa del Mundo, estos serían los invitados para tomar su lugar.

Irán pone en duda su participación en el Mundial tras recientes ataques.

La otra opción es que el grupo G, conformado por Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, se juegue con solo 3 equipos de manera excepcional. Esto se daría en caso que los iranís comuniquen con poco tiempo su no participación y que por temas logísticos no puedan elegir a un reemplazo.

La Finalissima corre riesgo de jugarse

Otro evento futbolístico que corre riesgo a raíz de este conflicto militar es la Finalissima que jugarían Argentina y España en Qatar el próximo 27 de marzo. Esto luego que dicha nación suspendiera toda actividad deportiva hasta nuevo aviso.

De momento, ninguna de las altas autoridades de FIFA se ha pronunciado tras este anuncio. Sin embargo, una de las opciones será cambiar la sede para que el choque entre Lamine Yamal y Lionel Messi pueda hacerse realidad de una vez por todas.

En resumen, Irak podría tomar el lugar de Irán en caso se confirme su no participación en el Mundial 2026 luego del bombardeo perpetrado por Israel y Estados Unidos.