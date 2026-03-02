Caso Lizeth Marzano: Padre de Francesca Montenegro negó conocer a Marisel Linares y Rubén Villar antes del accidente

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, ex pareja de Adrián Villar, negó haber conocido a Rubén Villar y Marisel Linares antes del accidente que generó la muerte de Lizeth Marzano.

Villar buscaba asesoría legal

En declaraciones para Sin Rodeos, la familia Montenegro brindó una entrevista para aclarar todo entorno al caso de Lizeth Marzano, tras verse involucrados porque Francesca Montenegro era la pareja de Adrián Villar y luego de revelarse videos donde se observa al padre de la joven encontrarse con Villar y sus familiares.

Es por ello que Juan Montenegro explicó porque acudió a la reunión con los Villar en el parque fuera de su casa, en San Isidro, tras el accidente.

"Yo voy porque mi hija dice que Adrián necesita [asesoría legal] porque ha tenido un accidente, no me da el detalle y yo bajo a atender a mi hija, cosa que lo voy a hacer siempre. Ahí conozco en la esquina de mi casa a ese par de señores. (...) No, no los conocía", aseguró.

La pareja tenía una relación de un poco más de un año, según reveló la propia Francesca, si embargo, en ese tiempo los padres de cada uno no se conocían.

La joven asegura que Adrián entró a su casa sin su permiso, porque tenía la contraseña de la vivienda, la despertó y le pidió hablar para contarle lo sucedido. Posteriormente, Rubén Villar y su hijo le pidieron a la jovencita que baje con su padre para que los asesore legalmente.

Según Francesca, su padre preguntó Adrián había tomado, si tenía brevete y si contaba con seguro, al verificar que todo ello estuviera en orden le habría dicho que deben ir a una comisaría para que le hagan el dosaje etílico y se ponga a derecho ante la ley.

Adrián Villar refería inconsistencias

"Él, lo que refería era una serie de inconsistencias", aseguró Juan Montenegro, pues indicó que Adrián Villar informó haber chocado contra un scooter y un árbol, pero tiempo después recordó que haber atropellado a una mujer que supuestamente iba sobre un scooter.

"Había tenido un accidente, no sabía a quién se había llevado, lo que si se acuerda es de un scooter, de haberse subido a la vereda y de un árbol. Entonces, yo obviamente que lo conozco, le dije, no me cuentes más vamos en este momento [a la comisaría]", relató.

La razón por la que finalmente no acudieron a una dependencia policial fue, según los Montenegro, porque Adrián Villar aseguró que querían esperar a que su madre vuelva de la playa para que le entregue ciertas cosas.

Es en medio de todo ello que Juan Montenegro negó conocer a Rubén Villar y Marisel Linares antes del accidente que le arrebató la vida a Lizeth Marzano.