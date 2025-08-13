RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Suerte echada

Martín Vizcarra irá a la cárcel: Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente

El juez Jorge Chávez Tamariz aprobó el pedido de la Fiscalía por lo que dictó 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra quien es acusado de recibir millonarias coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.
Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. (Foto: Reuters)

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/08/2025

Luego de una audiencia bastante movida, el Poder Judicial aprobó el pedido de la Fiscalía por lo que dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. El expresidente es acusado del presunto delito de cohecho pasivo propio cuando fue gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.

Según el argumento presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche, el exmandatario habría recibido millonarias coimas para favorecer a las constructoras Obraínsa e ICCGSA y otorgarles los proyectos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua.

Peligro de fuga y sin arraigo laboral

Durante todo el proceso que se le sigue a Martín Vizcarra, uno de los principales argumentos de la Fiscalía es que no cuenta con arraigo laboral alegando un inminente peligro de fuga. Esto intentó ser desmentido por el expresidente presentando recibos por honorarios por consultorías a su propio Perú Primero y la empresa de su esposa.

Esto fue desestimado por el juez Jorge Chávez Tamariz dándole la derecha al fiscal Germán Juárez Atoche quien ya lo había señalado desde la audiencia anterior donde el Poder Judicial desestimó su pedido.

Ahora, Vizcarra Cornejo será puesto en custodia por agentes de la Policía Nacional del Perú para lugar seguir con el procedimiento legal de su aprensión. Posteriormente, el INPE determinará en que centro penitenciario cumplirá estos cinco meses de prisión preventiva.

Noticia en desarrollo...

