Martín Vizcarra señala que prisión preventiva en su contra fue un acto injusto: "La justicia está contaminada por la política"

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Después de su excarcelación, Martín Vizcarra, expresidente de la República, viajó a Tacna y desde el aeropuerto manifestó que su prisión preventiva fue un acto injusto, reiterando que no ha cometido ningún delito. "La justicia está contaminada por la política", expresó.

Justicia contaminada por la política

En declaraciones con Exitosa desde exteriores del aeropuerto de Tacna, el exmandatario manifestó que "la juticia está contaminada por la política". Además, calificó como injusta el tiempo en el que estuvo en prisión debido a que considera que no ha cometido ningún delito ni que cuenta con condena alguna.

"La justicia está contaminada por la política. Lo que han hecho conmigo estos 22 días de prisión no es una acción de la justicia porque yo no tengo sentencia, no he cometido ningún delito", refirió.

En consiguiente, Vizcarra Cornejo indicó que la política está utilizando esta acción por que lo quieren quebrar y humillar. Sin embargo, aseguró que sucede lo contrario y acusó que estás medidas de carcelación son "torpes".

"Esta es la acción de la polítca que usa la justicia para querer humillarme, para querer quebrarme. Pero, consiguen todo lo contrario y más aún con estas medidas torpes de llevarme a una carceleta, que duerma en el suelo", expresó.

Al lado de personas delicadas de salud

Posteriormente, el exjefe de Estado reveló que durante su estadía en prisión, por el período de 22 días, estuvo durmiendo al lado de personas que se encuentran mal de salud y que serían un foco de contagio para él.

"Me llevan a un penal como Piedras Gordas que es un penal común donde me ponen al lado de personas que están muy delicadas de salud y que hay efecto de contagio", sostuvo Martín Vizcarra.

Finalmente, volvió a recalcar que este tipo de hechos han logrado hacerlo más fuerte no solo a él sino también al partido político que integra Perú Primero.

"Con estas actitudes lo que hacen nada más es demostrar su calidad humana. Eso ¿qué ha logrado? ¿nos ha logrado disminuir? por el contrario, a mí me hacen más fuerte y al partido (Perú Primero) lo hacen mucho más fuerte", puntualizó el expresidente de la República.

