Martín Vizcarra critica al Gobierno de Dina Boluarte: "Yo diría que Santiváñez es el presidente actualmente"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, viajó a Tacna luego de su excarcelación y desde el aeropuerto envió un mensaje al actual Gobierno. Según precisó el exmandatario, en el organigrama del Ejecutivo, Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia, estaría por encima del premier y de la propia presidenta Dina Boluarte.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde el aeropuerto de Tacna, el exmandatario no dudó en brindar su punto de vista respecto al retorno de Santiváñez al Gabinete Ministerial. Además, calificó de "adorno" a la jefa de Estado, Dina Boluarte.

"Yo diría que Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque él es el que toma todas las decisiones del Gobierno. En el organigrama del Gobierno, Santiváñez está encima del premier y encima de Dina Boluarte. Dina Boluarte es el adorno del Gobierno", dijo a la prensa, este sábado 6 de septiembre.

De tal modo, Vizcarra Cornejo fue enfático al señalar su postura sobre el retorno de Juan José Santiváñez al Ejecutivo como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh); ello luego de haber sido censurado por el Congreso de la República en marzo del 2025 por falta de idoneidad para desempeñar el cargo de ministro del Interior.

En tal sentido, el exjefe de Estado consideró que Santiváñez es quien realmente toma las decisiones importantes del Gobierno, por lo que la mandataria Boluarte Zegarra solo sería el "adorno" que existe en el Ejecutivo. Además, señaló que el extitular del Mininter estaría por encima del premier Eduardo Arana.

Sobre su excarcelación

En otro momento, el expresidente se refirió a su excarcelación tras haber permanecido privado de su libertad en el penal de Barbadillo. Sobre ello, Vizcarra Cornejo indicó que los políticos actuales no deben temer por sus actos, sino por el "respaldo del pueblo". "El pueblo me respalda", enfatizó.

Asimismo, ratificó que no huirá de la justicia; ello ante el juicio oral que se lleva en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el caso de 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

"Siempre doy la cara a la justicia, nunca voy a huir porque está clarísimo que yo no he cometido ningún delito y por eso le damos cara a la justicia, pero además, yo nunca voy a usar la alternativa de poder evadir a la justicia, porque eso sería traicionar la confianza del pueblo", enfatizó Vizcarra.

