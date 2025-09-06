Bono de S/500: ¿Eres beneficiario? Descubre AQUÍ quiénes lo recibirán y el motivo detrás de este pago

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó una nueva convocatoria del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), mediante la cual entregará un subsidio de S/ 500 mensuales. Descubre aquí quiénes son los beneficiarios de este apoyo económico en el país.

Bono BAE de S/500: ¿Eres uno de los beneficiarios?

Con el objetivo de atender a las familias que se ven afectadas por desastres naturales u otras situaciones críticas como huaicos, sismos, incendios, entre otros; el MVCS, implementó el bono BAE, que consiste en S/500 mensuales entregados por un periodo máximo de dos años, bajo un proceso de verificación y calificación a cargo del Estado.

Es así que, mediante la Resolución Ministerial N.º 230-2025-Vivienda, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la décima quinta convocatoria del año para 26 familias en el distrito de La Merced, provincia de Aija, en Áncash, que perdieron sus hogares a causa de las intensas precipitaciones pluviales que generaron graves daños.

El subsidio permitirá a las familias damnificadas arrendar viviendas dentro de la misma región, mientras las autoridades gestionan soluciones definitivas para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Ministerio de Vivienda entregará 26 bonos a familias afectadas por lluvias en Áncash.

La misma resolución da buenas noticias para otro departamento del país: ¡Trujillo! Según se detalla, se convoca a tres familias de la 'Ciudad de la Eterna Primavera', en la región La Libertad, cuyas viviendas resultaron gravemente afectadas por una explosión registrada en la cuadra 8 de la avenida Perú el pasado 15 de agosto.

¿Dónde se podrá ver lista de beneficiarios?

Los beneficiarios pueden consultar la lista oficial un día después de publicada la resolución. Si pertenecer al distrito de La Merced, provincia de Aija, ten en cuenta los siguientes portales para la verificación y cobrar el bono:

Página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

Portal oficial del Fondo MIVIVIENDA S.A. a través de este LINK.

Local de la Municipalidad del distrito.

Local del Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, sede Áncash.

En el caso de Áncash, las familias tendrán 10 días hábiles para presentar su documentación; mientras que en Trujillo, el plazo será de 3 días hábiles dada la urgencia de la situación. El cobro del bono se efectuará a través del Banco de la Nación y la fecha se comunicará en los portales oficiales.

Bono BAE: Requisitos y cómo acceder

Ten en cuenta que los requisitos para acceder al Bono BAE son los siguientes:

Registro en el empadronamiento: debe estar incluida en el padrón de familias afectadas elaborado por la municipalidad correspondiente.

debe estar incluida en el padrón de familias afectadas elaborado por la municipalidad correspondiente. No pueden ser propietarios ni poseer otra vivienda dentro de la misma región afectada por el desastre.

dentro de la misma región afectada por el desastre. Condición de propietario o poseedor: el bono está dirigido exclusivamente a los propietarios o poseedores del inmueble afectado, por lo que quedan excluidos los inquilinos y encargados del cuidado de la vivienda (guardianes).

Las familias convocadas deben presentar a su municipalidad los documentos correspondientes para dar inicio al trámite. Estos incluyen la solicitud del BAE, el contrato de alquiler y sus declaraciones juradas, cuyos formatos se descargan desde la página web del MVCS.

De esta manera, se reveló que el Ministerio de Vivienda publicó la décima quinta convocatoria del año para otorgar 26 Bonos BAE a la población afectada por las intensas precipitaciones en el distrito de La Merced, en Áncash.