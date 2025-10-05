Más de 100 conductores paralizaron sus labores tras el asesinato de uno de sus compañeros

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transporte Lipetsa decidió apagar sus motores luego que uno de sus conductores fuera asesinado mientras manejaba su unidad en San Juan de Miraflores. Tras el ataque, más de 100 conductores paralizaron.

No brindaron servicio

Luego del ataque armado en contra del conductor Daniel José Cedeño Alfonso (33), trabajador de la empresa de transporte Lipetsa, más de 100 compañeros evitaron salir a brindar el servicio de transporte público.

En el paradero inicial de la empresa ubicada en el distrito de Vila El Salvador se observó que varias de sus unidades aún permanecían estacionadas en su cochera como una respuesta ante el nuevo ataque contra un transportista.

El crimen ocurrió en el distrito de San Juan de Miraflores cuando el bus manejado por Cedeño se encontraba estacionado por la congestión vehicular. El bus se encontraba con pasajeros abordo, mas no fue impedimento para los criminales que seguían el rastro del vehículo.

Según información preliminar, dos personas en una motocicleta interceptaron la unidad y uno de ellos perpetuó los disparos que acabaron con la vida del conductor. El hecho sucedió cerca del Hospital María Auxiliadora, pero treinta minutos demoró el traslado del agraviado lo que le ocasionó la muerte.

La víctima fue identificada con nacionalidad venezolana quien sería un padre de familia de un menor de edad 2 años. Sus compañeros transportistas apagaron sus motores como símbolo de solidaridad por el trágico hecho.

Empresa sería extorsionada por dos bandas criminales

Según información recogida por Exitosa, los conductores de la empresa indicaron que serían dos bandas criminales a los que ellos vendrían pagando un cupo extorsivo para poder laborar sin represalias. Por ende, una de las hipótesis del caso sería un ataque extorsivo.

Sin embargo, según la información policial comunicada por el ministro del Interior, Carlos Malaver, para un medio de comunicación, al menos habrían tres móviles del ataque de este último fin de semana.

Según mencionó Malaver, uno de las causas sería un crimen pasional por el ensañamiento con el conductor. "Un ajuste de cuentas, un homicidio pasional, podría no descartarse; y también la extorsión", declaró para Canal N.

Además, en un momento de la entrevista que el gerente de operaciones habría indicado a la autoridad policial que no había sido víctima de extorsión. Sin embargo, esta versión se contradice con las declaraciones emitidas por los conductores.

El móvil del ataque aún está en investigación policial. Por lo pronto, tras el ataque contra el chofer, un sector del gremio de transportes ha anunciado un paro para este 6 de octubre.