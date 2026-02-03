Más de 30 provincias del Perú en ALERTA ROJA ante posible activación de quebradas por lluvias intensas

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), ha emitido el Boletín Informativo N°032-2026-INDECI/COEN, alertando sobre lluvias intensas que afectarán diversos puntos del país que inició desde ayer 2 de febrero y perdurará hasta hoy 3.

Activación de quebradas por lluvias intensas

Mediante un aviso de corto plazo, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente dio a conocer que tras las precipitaciones que se vienen suscitando en diversas regiones del país, muchas de estas se encuentran en alerta roja ante posibles activaciones de quebradas.

Cabe señalar que, esta advertencia meteorológica cuenta con un vigencia que empezó desde las 13:00 horas del lunes 2 hasta las 13:00 horas del martes 3 de febrero. Los también denominados huaicos podrían suceder en más de 30 provincias ubicadas en las regiones Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Piura.

Estas partes del territorio nacional podrían verse afectadas por la activación de quebradas que se suscitan a raíz de las persistentes lluvias que ha pronosticado el SENAMHI. Cabe señalar que, en este comunicado del COEN-INDECI el mapa de riesgo presenta niveles de carácter rojo en la costa norte, así como en la sierra norte y sur.

Estas serían las provincias en alerta roja que se verán afectadas

Como se mencionaba anteriormente, el COEN informó que son un total cuatro regiones las que están más expuestas a ser víctimas de la activación de quebradas por lo que están calificadas en el parámetro de alerta roja, ahí se han identificado hasta un total de 34 provincias con zonas de alto riesgo por deslizamientos, huaicos y crecidas repentinas.

En Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre y Víctor Fajardo.

Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Sucre y Víctor Fajardo. En Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. En Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. En Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

Hay que sostener que, en lo que respecta a la alerta anaranjada se incluye a provincias de Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Mientras que, las provincias que se encuentran en alerta amarilla frente a la posible activación de quebradas se localizan en las regiones Madre de Dios, Moquegua y Tacna.

Entonces será necesario que la población de las regiones Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Piura estén atentos ante la posible activación de quebradas por intensas lluvias que podrían suscitarse debido a que se encuentran en alerta roja según COEN-INDECI.