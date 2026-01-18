Estado de emergencia en La Libertad: Gobierno oficializa ampliación por 60 días en Trujillo y Virú

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los estados de emergencia continúan a nivel nacional. Este domingo 18 de enero el Gobierno oficializó la ampliación del estado de emergencia en el departamento de La Libertad en los que se incluyen las provincias de Trujillo y Virú como medida para combatir la criminalidad mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

La extensión se dará por un plazo de 60 días calendario en esta jurisdicción. El anuncio se dio junto con la prórroga del estado de emergencia en los departamentos de Lima, Tumbes y en la provincia Constitucional del Callao.

Oficializan estado de emergencia en La Libertad

Con un estado de emergencia vigente y apunto de caducar, el Ejecutivo ha dispuesto que en el departamento de La Libertad se continúe con esta medida de excepción por las continuas amenazas contra la seguridad que se vive en esta región.

Es así que se dio la oficialización de la extensión del estado de emergencia para las provincias de Trujillo y Virú donde se declara que por 60 días más que inicia a partir del lunes 19 de enero.

De esta forma, esta región contará con esta normativa cuya vigencia sería hasta el 19 de marzo, según el Decreto Supremo Nº 008-2026-PCM, recientemente oficializado.

¿Cuáles son las restricciones del Estado de emergencia?

Cuando se declara estado de emergencia, el Gobierno dispone de medidas y restricciones para mantener el control interno en la parte del territorio determinada.

Es así que se dan la suspensión del el ejercicio de los derechos constitucionales que están relacionados a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos. En este caso, en las provincias de Trujillo y Virú.

Como segunda medida, se da la restricción de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público . Para producir estas actividades se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Sin el permiso no se pueden efectuar estas acciones. Por el contrario, si no es de carácter multitudinario se podrá hacer sin la necesidad de permiso previo.

En el decreto se expresa que en los cinco primeros días posteriores al término de esta medida prorrogada se debe presentar un informe con los resultados obtenidos durante el Estado de Emergencia y a su culminación.

