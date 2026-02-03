Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este martes, 3 de febrero?

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió el precio del dólar? Mantenerse informado sobre cuál es el comportamiento de esa divisa en Perú te permitirá cuidar tu economía y evitar pérdidas. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este martes, 3 de febrero.

¿Cuánto está el dólar en Perú este martes?

Cuando el precio del dólar sube o baja, no solo afecta el tipo de cambio y el poder adquisitivo de las personas, sino que también puede generar repercusiones en la inflación, los precios de bienes importados y, en general, en la estabilidad económica del país. En ese marco, es recomendable revisar antes cuáles son las fluctuaciones de la moneda estadounidense si estás pensando en realizar alguna transacción financiera.

Además, debido a que el dólar puede presentar ligeras variaciones frente al sol peruano, las autoridades económicas y los ciudadanos se mantienen a la expectativa de los movimientos de esa divisa que pueden alterar tanto la estabilidad financiera personal como las estrategias de política económica a nivel nacional.

Una entidad del Estado que te permite estar informado sobre cuál es el valor actual del dólar de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta, que te mostramos a continuación:

MARTES, 3 DE FEBRERO
COMPRA VENTA
S/ 3.358 S/ 3.369

La cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país, por lo cual, el valor puede variar. Pues bien, el precio reflejado por Sunat para este martes se diferencia al día de ayer.

Se refleja una leve variación al alza en comparación al último lunes 2 de febrero donde la compra era de S/3.350 y la venta de S/3.355.

Tipo de cambio dólar paralelo

Por otro lado, conoce el valor actual del dólar paralelo o "dólar de la calle" te permite identificar si es el mejor momento de realizar una operación o transacción. Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio es de:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo este 3 de febrero.

Así cerró el dólar ayer, 2 de febrero

Para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar y seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados. Pero también puedes verificar los datos en el portal del BCRP, que te revela a cuánto cerró el dólar el día de ayer, 2 de enero.

Según la entidad liderada actualmente por el economista Julio Velarde Flores, la divisa estadounidense cerró en Perú en: S/3,3670 (con una apertura de 3,3675), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3652, con un máximo de 3,3700 y un mínimo de 3,3610.

Así cerró el tipo de cambio ayer, 2 de febrero, en Perú.

Estar al tanto de las últimas tendencias del precio del dólar en Perú te permitirá tomar decisiones más informadas sobre tus finanzas. De acuerdo a lo reflejado por la Sunat, el valor de esta divisa este martes, 3 de febrero, tuvo una leve variación al alza.