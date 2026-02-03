Ciro Castillo afirma que su retorno al Gore del Callao lo ampara la ley: "Me acreditan suficientemente para volver a asumir mi cargo"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Defiende su cargo. Tras anularse la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra, Ciro Castillo Rojo aseguró que no tiene impedimento alguno para volver a asumir funciones como gobernador regional del Callao.

En entrevista con Canal N, la todavía máxima autoridad del "Primer Puerto", cuestionó la hipotética posibilidad de que la vicegobernadora regional (actualmente a cargo del Gore), Edita Vargas, plantee una moción de vacancia en su contra, puesto que, no existe motivo legal para proceder con el mismo.

Exige que se cumpla la ley

El último viernes 30 de enero, la Corte Superior de Justicia del Callao revocó la medida restrictiva que había sido determinada en su contra a mediados del mismo mes por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao.

Luego de dejar la clandestinidad desde diciembre, Castillo Rojo volvió a la sede del Gobierno Regional del Callao la mañana de ayer, lunes 2 de febrero, con la finalidad de recuperar su cargo, puntualizando que está totalmente habilitado para volver a ejercerlo.

"Las autoridades ya se pronunciaron, ya me están restituyendo a mi puesto que he ganado como gobernador y al mismo tiempo están disponiendo, se puede decir hasta ordenando, porque no es el Concejo Regional que me tiene que recibir o no, etc., simplemente terminó mi ausencia y mi sola presencia y la credencial que me dio el Jurado Nacional de Elecciones, más la resolución que me ha dado el juzgado, me acreditan suficientemente para volver a asumir mi cargo", sostuvo.

En #AlFinalDelDía, el gobernador del Callao, Ciro Castillo, afirmó que no existen causales para una eventual vacancia y que su retorno al cargo está respaldado por resoluciones judiciales y su credencial del JNE



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/8eNGkK2fA9 — Canal N (@canalN_) February 3, 2026

Sobre las imputaciones del Ministerio Público que lo sindicaron como presunto líder de la organización criminal 'Los Socios del Callao', reafirmó su inocencia pese a que la tesis fiscal lo responsabiliza desde 2023 de evitar procesos de selección establecidos por ley y de dirigir irregularmente más de 60 contrataciones públicas por un monto total de S/ 1 461 121.10, en agravio de su propia institución.

Intentará volver a recuperar su cargo y anuncia denuncia contra vicegobernadora

Ante el intento frustrado de querer recuperar su cargo, Ciro Castillo anunció que hoy, martes 3 de febrero, volverá a la sede del Gobierno Regional para reanudar sus funciones. Incluso, anticipó que pedirá apoyo policial y de la Fiscalía para exigir justicia.

"Efectivamente, voy a insistir con mi abogado, yo soy médico no tengo mucho conocimiento jurídico, solamente legal, seguramente va a tomar las medidas del caso y las que correspondan frente a las irregularidades", mencionó.

No obstante, de persistir el impedimento de ingreso al Gore, el actual gobernador afirmó que denunciará a los responsables de tal medida, comenzando por quien está a cargo de la entidad, la vicegobernadora Edita Vargas.

"Vamos a tener que denunciar a ella (Edita Vargas) y a los cómplices de este delito, que además es un delito de usurpación de funciones, es un delito de violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional", puntualizó.

En medio de la crisis de inseguridad que atenta al Callao, sus dos principales autoridades entran en conflicto por el cargo, siendo sus vecinos los más perjudicados.