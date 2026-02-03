Pol Deportes ya tiene su monumento en su propia ciudad: Huampica lo homenajea en su plaza

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pol Deportes ya tiene su propio monumento en Huampica, su tierra natal, y la noticia ha sacado más de una lágrima en redes. El distrito de Andarapa, en Apurímac, decidió rendirle un homenaje público al joven narrador que hoy es conocido en todo el país, colocando una estatua en su honor en la plaza principal, como símbolo de todo lo que ha conseguido.

Huampica le rinde homenaje a Pol Deportes

La historia de Pol Deportes, cuyo nombre real es Cliver Huamán, no ha dejado de sumar capítulos emotivos. Todo empezó cuando, desde un cerro, narró la final de la Copa Libertadores 2025, una transmisión que rápidamente se volvió viral y lo puso en el radar de miles de personas dentro y fuera del Perú.

Desde ese momento, su vida cambió por completo. Viajó, recibió invitaciones, conoció a figuras del fútbol y hasta vivió uno de los momentos más especiales de su carrera cuando Lionel Messi le firmó su camiseta en la previa del Alianza Lima vs Inter Miami.

Ese recorrido fue el que terminó siendo reconocido oficialmente en su propia ciudad. El último jueves 29 de enero, el distrito de Andarapa, ubicado en la región Apurímac, inauguró un monumento de Pol Deportes en la plaza de Huampica, resaltando justamente la hazaña que lo hizo conocido en todo el mundo.

La escultura busca dejar en alto el nombre de un joven que salió de su comunidad y logró abrirse paso con su talento, algo que fue celebrado por vecinos, autoridades locales y decenas de usuarios en redes sociales, donde rápidamente se difundieron imágenes del monumento.

Uno de los momentos más emotivos del homenaje se dio apenas se conocieron las primeras imágenes de la estatua. La madre de Pol Deportes fue una de las primeras personas en acercarse al monumento en Huampica y se tomó una fotografía junto a la escultura.

Pol Deportes se suma a proyecto deportivo

Pol Deportes ya fue confirmado como parte del nuevo bloque deportivo de '+QTV', que se estrenó ayer en pleno año de Mundial y que está totalmente dedicado al fútbol.

En este espacio participan ocho figuras vinculadas al deporte: Flavio Maestri, Erick Delgado, Richard de la Piedra, Talía Azcárate, Julinho, Carlos Galván, Giancarlo Granda y el propio Pol Deportes.

Sin embargo, algo que no pasó desapercibido fue que Pol Deportes no apareció en el primer programa. Hasta el momento no se ha explicado qué ocurrió, pero lo cierto es que muchos de sus seguidores esperaban verlo en el estreno y se quedaron con las ganas.

Así, Pol Deportes quedó inmortalizado con un monumento en la plaza de Huampica, en el distrito de Andarapa, Apurímac, un homenaje que resume su meteórico crecimiento y el orgullo que hoy representa para su propia ciudad.