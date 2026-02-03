Lionel Messi se rinde ante Matute y deja emotivo mensaje tras enfrentar a Alianza Lima

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La visita de Lionel Messi al Estadio Alejandro Villanueva, en plena Noche Blanquiazul ante Alianza Lima, dejó un montón de imágenes que hasta hoy siguen rodando por todas las redes. Y aunque el Inter Miami se comió un 3-0, el campeón del mundo no se fue con un mal recuerdo y, días después, lanzó un mensaje súper emotivo que terminó de confirmar que Matute también se le metió en el corazón.

Messi se rinde ante estadio de Alianza

Desde que pisó suelo peruano hasta que se fue del Estadio Alejandro Villanueva, miles de hinchas se amontonaron en los alrededores de Matute con la ilusión de verlo aunque sea unos segunditos al ídolo argentino.

El partido se jugó en el marco de la Noche Blanquiazul y, más allá del resultado deportivo, el ambiente fue de auténtica fiesta. Matute lució repleto y con una atmósfera pocas veces vista, algo que no pasó desapercibido para el propio futbolista.

Luego de algunos días de su paso por Lima y Medellín, Lionel Messi decidió compartir en sus redes sociales un mensaje que rápidamente se volvió viral. El delantero de 38 años publicó una serie de videos y fotografías de su recorrido por Sudamérica y escribió:

"Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países ¡Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica!".

Momentos emotivos de la visita de Messi

Pero la presencia de Lionel Messi en Perú no solo dejó recuerdos en la tribuna. Algunos de los episodios más comentados de su estadía tuvieron como protagonistas al narrador Pol Deportes y al futbolista de Alianza Lima, Alan Cantero.

Pol Deportes se cruzó con Lionel Messi en su llegada a Matute y no pudo contener las lágrimas cuando el '10' argentino se detuvo para firmarle la camiseta y saludarlo.

Por su parte, Alan Cantero esperó hasta el final del compromiso para cumplir uno de sus mayores sueños: intercambiar camisetas con su máximo referente. Luego del encuentro, el jugador íntimo declaró para Latina TV:

"Es mi ídolo. Fue mi inspiración desde chico. Para mí es un orgullo pedirle la camiseta, es una locura lo que genera. Hoy lo estoy cumpliendo (...) De chico, cuando jugaba con mis amigos decía que era Messi, y hoy darle un abrazo.... No puedo creer lo que estoy viviendo".

Así, la presencia de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima, su paso por Matute y el posterior emotivo mensaje que publicó en redes sociales confirmaron que el Estadio Alejandro Villanueva fue uno de los escenarios más especiales de su reciente gira por Perú y Colombia.