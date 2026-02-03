Admisión UNMSM 2026: Anuncian nuevas restricciones para los postulantes de marzo

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada vez queda menos para el nuevo proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Por tal motivo, la rectora Jeri Ramón Ruffner anunció nuevas restricciones para los postulantes del mes de marzo. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Nuevas restricciones para el examen de marzo

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, dejó en claro que estas nuevas y rigurosas medidas tienen como objetivo principal proteger el esfuerzo de los miles de jóvenes postulantes que buscan por primera vez una vacante en la prestigiosa casa de estudios que dirige.

Es por eso que, una de las medidas que se acaba de implementar en el reglamento el retiro voluntario para el cambio de carrera, que está dirigida exclusivamente a aquellos que ya forman parte de la comunidad sanmarquina pero que por diversos motivos buscan postular nuevamente para cambiarse de especialidad.

En ese sentido, todo aquel alumno que logre ingresar por segunda vez a San Marcos pero a otra carrera, tendrá la obligación de tramitar su retiro voluntario permanente de la facultad de origen. Así, se busca formalizar el abandono de la plaza anterior para evitar la tediosa duplicidad administrativa.

Para aquellos que son menores de edad y se encuentran cursando del primero al cuarto grado de secundaria, San Marcos aclaró que aunque rindan la prueba y obtengan una vacante, de ninguna manera podrán reservarla ni mucho menos recibir una constancia de ingreso.

Sin embargo, los que cursen el quinto grado de secundaria si podrán ocupar una plaza real si alcanzan el puntaje requerido, dependiendo de la carrera a la que postulen y si presentan su certificado de estudios en el tiempo establecido.

¿Cuándo será el examen de admisión de San Marcos?

A través de la página web de la OCA de San Marcos, se publicó el siguiente calendario que se distribuirá en cuatro fechas para facilitar la organización, evitar aglomeraciones y contratiempos entre los postulantes al momento de rendir el examen de admisión 2026-II:

Sábado 7 de marzo de 2026: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

de marzo de 2026: (Ciencias Económicas y de la Gestión) y (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo de 2026: Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas.

de 2026: (Ciencias Básicas), (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas. Sábado 14 de marzo de 2026: Área A (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).

de marzo de 2026: (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana). Domingo 15 de marzo de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

De esta manera, la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, anunció nuevas restricciones para los postulantes al examen de admisión de marzo del presente año.