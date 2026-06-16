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Cansados de accidentes

Vecinos de Lurigancho-Chosica bloquearon vía Ramiro Prialé luego que un joven falleciera tras ser atropellado

A raíz de las reiteradas tragedias vehiculares, un grupo de vecinos de Lurigancho-Chosica cerraron un tramo de la autopista Ramiro Prialé exigiendo la colocación de un puente peatonal o de un semáforo.

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/06/2026

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En lo que va de este 2026, las muertes por accidentes de tránsito alcanzó niveles alarmantes y todo hace indicar que a finales del año la cifra será de terror. Cansados de esta situación, un grupo de vecinos de Lurigancho-Chosica bloquearon un tramo de la autopista Ramiro Prialé luego que un joven de solo 22 años perdiera la vida tras ser atropellado por una miniván.

Bloquen tramo de la Ramiro Prialé en protesta

Exitosa acudió hasta este punto en Lima Este para obtener mayores detalles de la situación que se ha vivido en las últimas horas. Ahí, a la altura del puente Carapongo, estos ciudadanos bloquearon parte de la vía rápida prendiendo llantas y colocando diferentes objetos.

Su objetivo era uno solo, que las autoridades atiendan su reclamo donde exigen que se coloque un puente peatonal o la instalación de un semáforo tras los constantes accidentes ocurridos en las últimas semanas. La paralización duró un aproximado de una hora ya que luego se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional del Perú a raíz de la congestión vehicular que se generó.

Nuestro medio también pudo conocer que por la noche de este martes 16 de junio se prepara una nueva movilización ya que se encuentran indignados por la situación que les toca vivir donde diariamente arriesgan sus vidas para cruzar la mencionada arteria.

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Joven de 22 años falleció tras ser atropellado por miniván

La situación ocurrida en la autopista Ramiro Prialé fue generada por una tragedia ocurrida en las últimas horas. A la altura de puente Corongo, un joven de solo 22 años, identificado como Fernando Marmadillo Ramón, perdió violentamente la vida tras ser atropellado por una miniván.

Lamentablemente, el responsable de este siniestro huyó de lugar dejando tendido en el pavimiento a la víctima. Amigos y vecinos intentaron detenerlo, pero no lograron su cometido. Exitosa conoció que se desempeñaba como mototaxista en la zona y gran parte del dinero que conseguía era destinado para ayudar a su madre.

Precisamente, la mujer y familiares de este joven exigen justicia a las autoridades para que el responsable de quitarle la vida pueda ser captura. Además, denunciaron falta de cámaras de seguridad y de ausencia de alumbrado público en esta zona lo que dificulta su tránsito en el lugar.

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De esta manera, un grupo de vecinos de Lurigancho-Chosica bloquearon un tramo de la vía Ramiro Prialé tras la muerte de un joven de 22 años atropellado por una miniván.

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