BTS en Perú: ¿Flavia Laos podría ser telonera de su concierto tras firmar con HYBE?

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos vive una etapa de saltos profesionales tras anunciar que firmó con HYBE America, la misma disquera detrás de fenómenos globales como BTS.

La peruana ha expresado su entusiasmo por este paso, que representa una oportunidad inédita para expandir su música más allá de las fronteras locales y caminar hacia una presencia en escenarios internacionales.

La artista destacó que su incorporación a la firma estadounidense del conglomerado coreano ha sido un sueño hecho realidad, y que la posibilidad de trabajar bajo el mismo sello de BTS le abre puertas en un circuito de producción mucho más amplio que el que había experimentado hasta ahora.

Expectativas por BTS en Lima

El anuncio de la firma con HYBE también coincidió con la creciente expectativa en torno al concierto que BTS ofrecerá en Lima este año, parte de su gira mundial y con fechas confirmadas en la capital peruana.

Ante esto, Flavia no ocultó su entusiasmo al revelar que ya ha tenido comunicaciones con su equipo que alimentan la ilusión de que pueda abrir uno de esos shows, algo que sería histórico.

Aunque la cantante reconoció que hasta ahora BTS "no suele tener teloneros" en sus conciertos, señaló que su jefe le comentó que, dado que la banda tendrá presentaciones en Perú, podría considerarse esa posibilidad allí.

"Sería increíble, sería ¡wow!", dijo con emoción.

Nuevo proyecto musical y proyección artística

Más allá de los rumores sobre BTS, Laos también tiene en puerta el lanzamiento de su EP La rubia enamorada, programado para el 6 de marzo, un trabajo en el que explora sonoridades más personales y profundiza en experiencias y sentimientos que la han marcado.

Este proyecto forma parte de su estrategia para consolidarse como artista musical seria, más allá de roles como actriz o figura pública.

La cantante también fue invitada a abrir el concierto del artista internacional Kapo en Lima, el próximo 27 de marzo, lo que ya le da una plataforma relevante dentro de la escena musical local e internacional previa a sus ambiciones con BTS.

La firma de Flavia Laos con HYBE America no solo representa un logro personal y profesional, sino que también simboliza un posible puente entre la escena musical peruana y el fenómeno global del K-pop.

Aunque la idea de que ella sea telonera de BTS en Lima aún no está confirmada, su entusiasmo y las señales de su entorno de trabajo han encendido a sus fans y al público en general.