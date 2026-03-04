Selección Peruana: FPF inscribirá dos estadios de altura para las Eliminatorias 2030, confirma Jean Ferrari

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocos días para que Mano Menezes comience oficialmente su era en la Selección Peruana cuando se jueguen los dos amistosos de la Fecha FIFA del mes de marzo ante Senegal en Francia y ante Honduras en España.

FPF inscribirá dos estadios de altura para las Eliminatorias

A la par de ello, la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando en lo que será el siguiente proceso eliminatorio donde la Bicolor buscará volver a una Copa del Mundo tal como sucedió en el 2018. Para ello, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, planea jugar de local algunos partidos fuera de Lima.

En una reciente entrevista con el programa 'Modo Fútbol', el directivo aseguró que la idea es sacar ventaja deportiva de la altura ante los grandes de Sudamérica en las próximas Clasificatorias. Incluso, reveló que los estadios Garcilaso de la Vega de Cusco y Guillermo Briceño de Juliaca serán inscritos oficialmente ante Conmebol.

"Me gustaría jugar en Cerro de Pasco, por ejemplo. La idea es considerar cuatro estadios: el Nacional, el Monumental, Juliaca y Cusco. Estos son los recintos que se buscan proponer, aunque podrían evaluarse otras opciones en el camino, ya que se trata de un tema estratégico y no de una decisión inflexible", indicó.

En esa misma línea, Ferrari señaló que otras selecciones hacen lo mismo por lo que no ve como una locura esta posibilidad a pesar de que los jugadores del combinado patrio no están acostumbrados a jugar en la altura.

"Debemos utilizar todas nuestras herramientas disponibles. Una de ellas es la altura, que solo comparten pocos países como Bolivia. Hay que saber aprovechar esas ventajas. Esto no significa que las eliminatorias se jugarán siempre en el mismo lugar, pero hay que considerar todas las opciones", añadió.

Contra Brasil y Argentina

Según precisó, recibir a Brasil y Argentina en la altura es una chance real la cual ha sido conversar con el propio Mano Menezes. El directivo aseguró que sumar un punto ante estos rivales con los que normalmente se pierde sería una gran ventaja al momento de mirar la tabla de posiciones.

"Si normalmente se juega contra Brasil y Argentina en Lima y se pierde, ¿qué se pierde al llevar esos partidos a Juliaca? Si igual no se gana, no hay mayor diferencia. Pero, ¿y si se logra una victoria? Utilizar estas herramientas puede permitir sumar puntos importantes, como mencionó Mano: uno contra Brasil, uno contra Argentina, y así aumentar el total de puntos en la tabla", finalizó.

