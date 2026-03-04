Sismo HOY 04 de marzo: Conoce la HORA y MAGNITUD del remezón registrado esta tarde

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡De todos los días! Un nuevo sismo remeció el Perú el cual se sintió durante esta tarde 4 de marzo. Conoce el último reporte del Censis en la siguiente nota donde se precisa la magnitud, epicentro y hora de este temblor.

Sismo de 3.5 en Ayacucho

El último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) informó que durante la tarde de este 4 de marzo se sintió un sismo de magnitud 3.5 alrededor de las 5:45 de la tarde de este miércoles.

El temblor ocurrió a 12 kilómetros al este del distrito de Querobamba, en la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho. De acuerdo al reporte, el sismo contó con una profundidad de 11 kilómetros, latitud de -14.05, longitud de -73.73. Además, se reportó una intensidad de II-Querobamba, de acuerdo a la escala de Mercalli

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0115

Fecha y Hora Local: 04/03/2026 17:45:09

Magnitud: 3.5

Profundidad: 11km

Latitud: -14.05

Longitud: -73.73

Intensidad: II Querobamba

Referencia: 12 km al E de Querobamba, Sucre - Ayacuchohttps://t.co/Bi2IkXN2Om — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 4, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también brindó un reporte a través de su boletín informativo de este sismo. En el se precisa que el epicentro ocurrió en territorio peruano, precisamente en el distrito de San Salvador de Quije.

El rango de magnitud alcanzado no superó los 4.5 de magnitud, razón por la cual se cataloga con etiqueta verde, de acuerdo al parámetro sísmico.

Reporte del COEN-INDECI

Empaca tu mochila de emergencia

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias

La tarde de este miércoles 4 de marzo se registró un movimiento telúrico de magnitud 3.5 en Ayacucho por lo que se solicita mantener la calma más adoptar medidas de prevención.