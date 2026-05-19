PNP envió comitiva de efectivos a Argentina para repatriar al asesino de cosmiatra en Surquillo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Semanas atrás, un lamentable hecho conmocionó a la opinión pública luego de conocer que una joven cosmiatra había sido golpeada, apuñalada y luego quemada al interior de su vivienda en Surquillo por parte de su expareja.

Tras ello, Yajaira Yanet Sigueñas Urbano luchó por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza por más de tres semanas ya que presentaba más del 70 % con quemaduras de tercer grado. Lamentablemente, su cuerpo no resistió la vida y perdió la vida dejando un gran dolor en su familia.

Comitiva de la PNP viaja a Argentina para repatriar a feminicida

De inmediato, sus parientes más cercanos exigieron a las autoridades la captura de Luis André Flores Julca, alias "Lanzelot", quien fue el atacante de la joven cosmiatra. Sin embargo, este sujeto acusado de feminicidio logró huir hacia Argentina para evadir a la justicia peruana que ya había ordenado su captura para cumplir prisión preliminar mientras se lleva adelante su caso.

Por suerte, gracias a que el Ministerio del Interior lo incluyó en su lista de más buscados, en su sistema de recompensas y envió una alerta internacional, el pasado 16 de mayo fue capturado en la ciudad de Coronda en provincia de Santa Fe.

Ahora, el Mininter aprobó el viaje de una comitiva de la Policía Nacional del Perú hacia el vecino país argentino para acelerar el proceso de repatriación del investigado por el delito de feminicidio hacia nuestro país.

La delegación ya se encuentra en territorio argentino y está conformada por el coronel PNP Carlos Andrés Morales Guevara, el suboficial Pedro Efraín Morales Canchari y el suboficial Joel García Lolo. De acuerdo a la resolución ministerial, los agentes estarán entre el 18 y 22 de mayo para sacar adelante toda la documentación y diligencias de rigor que exige el caso.

Había sido ayudado por su familia

Karen Urbano, hermana de la fallecida, conversó con Latina sobre la captura y pedido de extradición hacia el tatuador de 33 años. Según indicó, la familia del sujeto lo ayudó a escapar hacia el país del tango el mismo día que se diera la orden de detención preliminar.

Además, se conoció que anteriormente ya había vivido en dicha nación por lo que tuvo facilidad para acceder a contactos que lo apoyaran en su escape.

De esta manera, el Ministerio del Interior envió una delegación policial hacia la Argentina para acelerar la extradición de Luis André Flores Julca, acusado de quemar y matar a la cosmiatra Yajaira Yanet Sigueñas Urbano.