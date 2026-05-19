Murió reconocida cantante de música folclórica a causa de un infarto: Adiós a la eterna 'Totó'

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la industria musical tras confirmarse la muerte de una querida cantante de música folclórica tras sufrir un infarto. La noticia fue dad a conocer por sus hijos a través de un sentido comunicado en redes sociales de la artista.

Adiós a Totó Momposina: Cantautora murió a los 85 años

Una de las leyendas de la música tradicional en América Latina perdió la vida; así lo dieron a conocer a través de un comunicado en redes sociales. La cantante y bailarina, oriunda de Talaigua, departamento de Bolívar, conocida como la hija del tambor y una de las grandes maestras de la música folclórica, murió en México debido a complicaciones de su salud.

La industria musical despide a Sonia María Bazanta Vides, mejor conocida como Totó La Momposina. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, dieron a conocer que la destacada artista falleció a los 85 años el último domingo 17 de mayo "a causa de un infarto al miocardio".

En su emotivo mensaje de despedida destacaron no solo su amor de madre, sino también como "una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas".

"Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado", escribieron en redes de Totó La Momposina'.

Hijos de Totó La Momposina le dan el último adiós a la cantante de música folclórica colombiana.

Luto en Colombia: Autoridades despiden a la eterna 'Totó'

Asimismo, sus hijos precisaron que la eterna 'Totó' nos dejó un legado inestimable, no solo a través de su amplia carrera artística, sino también gracias a su calidez, su fortaleza, su alegría de vivir y el amor que transmitía en todo lo que hacía y en cada uno de sus temas musicales como 'Prende la Vela', 'El Pescador' y 'Tu tambor'.

Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026)



A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra.



A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la... pic.twitter.com/8YeYsAH0k2 — MinCultura Colombia (@mincultura) May 19, 2026

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