Detienen al hijo del dueño de una reconocida marca de ropa: Es investigado por el fallecimiento de su padre

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades han detenido al hijo del dueño de una reconocida marca de ropa a nivel mundial. Ello, en el marco de una investigación en su contra por el fallecimiento de su padre, ocurrido hace un poco más de un años

Hijo del dueño de una reconocida marca de ropa tras las rejas

Agentes de la Policía de Cataluña, en España, han detenido este martes, 19 de mayo, a Jonathan Andic, hijo del fundador de la marca Mango, Isak Andic, quien viene formando parte de la investigación por el deceso de su padre suscitado en diciembre de 2024 durante una excursión en Montserrat.

En ese sentido, el caso de la muerte del hombre de negocios ha dado un giro inesperado que ha terminado por impactar de lleno en una de las grandes franquicias del sector de la moda española con esta intervención de su primogénito.

Esta pesquisa, que llevaba más de un año abierta, se ha vuelto a reactivar en los últimos meses debido a que las nuevas diligencias policiales que han puesto el foco en contradicciones en las declaraciones del detenido así como el análisis de su celular.

En el dispositivo móvil, los investigadores habrían buscado mensajes eliminados y posibles indicios clave para reconstruir lo sucedido. Hay que mencionar que, la detención se registra tras un giro relevante en una causa que inicialmente fue archivada en enero de 2025 luego de no encontrarse indicios de delito, sin embargo, fue reabierta posteriormente.

Cabe señalar que, desde el entorno familiar del empresario fallecido se insiste en la colaboración con la justicia y en la defensa de la inocencia del hijo de Isak Andic, quien declaró en el marco del secreto de sumario.

Isak Andic, fundador de mango, murio en un accidente de montaña

La familia afirma que es inocente

Hay que mencionar que, de acuerdo a información difundida por El País. Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, en el momento del accidente había indicado que él y su hijo habían atravesado épocas de mala relación, no obstante, no mencionó en ningún momento si hubo o no homicidio.

En tanto, fuentes de la familia del actual vicepresidente del Consejo de Administración de Mango afirmaron tener un convenicmiento "absoluto" de la inocencia de Jonathan y enfatizaron que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él".

Es así que, en el marco de una investigación en su contra por el fallecimiento de su padre Isak Andic, el hijo del fundador de la marca de ropa Mango, Jonathan Andic, fue arrestado por efectivos de la Policía de Cataluña, en España.