Segunda vuelta: Ministerio Público desplegará 7 mil fiscales para las elecciones del 7 de junio

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las autoridades electorales, así como otros organismos que cumplirán con tareas de apoyo durante los comicios, se encuentran terminando sus preparativos para la segunda vuelta presidencial, a desarrollarse el próximo domingo 7 de junio en todo el territorio nacional y extranjero.

Con ese motivo, el Ministerio Público ha anunciado que para esa fecha desplegará siete mil fiscales a nivel nacional para garantizar el correcto desarrollo de la etapa final de las elecciones 2026, así como para fortalecer las acciones de prevención y supervisar el reparto del material electoral.

Cabe destacar que las labores previas y durante los comicios se realizarán mediante un trabajo coordinado entre las fiscalías penales, de prevención del delito y anticorrupción, las cuales vigilarán los almacenes de la ONPE y los locales de votación para evitar cualquier atentado contra el derecho al sufragio.

Fiscalía realiza labores para disminuir incidencias

Según ha indicado la entidad, la decisión de redoblar el control fiscal durante esta jornada responde a un detallado análisis de los procesos electorales realizados desde la década pasada hasta 2025.

En ese periodo dado, el Observatorio de Criminalidad de la institución identificó que las principales modalidades delictivas fueron la destrucción de material electoral o de locales (146 casos), enfrentamientos (54 incidentes) y el bloqueo de accesos a los centros de votación (32 hechos).

Sobre este tema, las regiones de Cajamarca, Loreto, Áncash, Junín, Amazonas, Huánuco y Huancavelica fueron catalogadas como los distritos fiscales con mayor incidencia de estos ilícitos. Sin embargo, los procesos electorales más recientes en el país no se han visto exentos de este tipo de incidencias.

Incidencias durante elecciones del 2021 y 2026

Tal como indica la institución en un comunicado, las elecciones de 2021 y 2022 se registraron numerosas detenciones, una tendencia que se mantuvo viva en la reciente primera vuelta de abril de 2026, de donde salieron ganadores Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En dicha jornada, detallan, se reportaron 57 ocurrencias de relevancia penal —lideradas por 29 casos de suplantación de identidad y 10 por propaganda ilegal— y se detuvo a 49 ciudadanos a nivel nacional por infringir las normativas, incluyendo violaciones a la ley seca, delitos que el Ministerio Público buscará mitigar drásticamente en esta definición presidencial.

Teniendo en cuenta todo estos antecedentes, la Fiscalía desplegará a 7 mil de sus trabajadores ante posibles riesgos en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio.