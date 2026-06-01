Adrián Quiroz rompe su silencio ante posible llegada a Universitario: "Sí me gustaría volver"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Adrián Quiroz, volante de Los Chankas, dialogó con la prensa acerca de la posibilidad de llegar a Universitario ante los recientes rumores que aseguran ya estaría en conversaciones para concretarlo. Al respecto, sostuvo que sí le agradaría retornar al equipo en el que estuvo en 2018.

Le agrada la posibilidad de retornar a Universitario

El actual futbolista de Los Chankas, Adrián Quiroz, atraviesa un buen momento en su carrera profesional tras destacar con el conjunto andahuaylino en el que es pieza clave a ello se suma que ha sido convocadao a la selección peruana por Mano Menezes por segunda vez consecutiva.

En medio de ese contexto, la posibilidad de emigrar a otro equipo tras su buena actuación durante el Torneo Apertura 2026 ha crecido. Al respecto, en los últimos días se ha rumoreado que podría sumarse a las filas de Alianza Lima y Universitario, siendo este último el de mayor chance debido a que ya formó parte de su canteras.

En ese sentido, previo a partir junto a la delegación peruana de la Blanquirroja rumbo a Estados Unidos para los amistosos de junio ante Haití y España, el volante fue abordado por la prensa deportiva y se aprovechó la oportunidad de consultarle sobre su posible llegada al cuadro crema.

"(¿Lo de la 'U' es una posibilidad?) Sí, es una posibilidad (¿Te gustaría volver?) Sí, totalmente", manifestó dejando abierta las puertas para poder sumarse a tienda crema de cara a lo que resta del campeonato local.

Adrián Quiroz: "Lo de la 'U' es una posibilidad, me gustaría volver"#LaBicolor pic.twitter.com/k3LxmLoMIW — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) June 1, 2026

Agradecido por ser convocado a la selección peruana

Acerca de su nuevo llamado a la Bicolor, Quiroz aseguró sentirse bien y que lo toma "con mucha responsabilidad" con la principal finalidad de "representar de la mejor manera al Perú".

Sobre la oportunidad que le está brindando el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, el habilidoso volante nacional expresó: "La verdad que agradecido por la oportunidad. A demostrar nuevamente".

¿Qué dice el representante de Adrián Quiroz?

Como vemos, todo hace indicar que Adrián Quiroz se sumaría a tienda merengue y una de las grandes pruebas de ello es lo señalado por su representante Marco De Giuseppe 'Bica', sin embargo, aclaró que se encuentra concentrado en la Blanquirroja.

"No hay ningún problema para hablar de este tema. Hubo una conversación con el club Universitario y Adrián Quiroz está en estos momentos con la selección peruana, está pensando en eso ahora", señaló.

Tras rumorearse en los últimos días que su futuro estaría lejos de Los Chankas y que se acercaría a un equipo de la capital entre los que más resaltó Universitario, el volante Adrián Quiroz.