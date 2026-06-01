Elecciones generales: Más de 200 vehículos trasladarán material electoral en Lima y Callao para la segunda vuelta

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Quedan pocos días para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 las cuales están programadas para este domingo 7 de junio. Aquí, millones de peruanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para ver quien de los dos llegará a Palacio de Gobierno por los próximos 5 años.

Más de 200 vehículos trasladarán material electoral en Lima y Callao

Para el correcto desarrollo de estos comicios generales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene ultimando detalles con la firme consigna de evitar las irregularidades que se presentaron en la primera vuelta el pasado 12 de abril.

Por ello, la entidad anunció a través de un comunicado que el traslado del material electoral en todo Lima y Callao se realizará desde el viernes 5 de junio a las 10 de la noche y estará a cargo de 217 vehículos que se desplegarán a diversos puntos de la capital y el primer puerto.

Esta vez, Bernardo Pachas, jefe interino de ONPE tras la salida de Piero Corvetto, busca dejar de lado cualquier duda sobre el organismo las cuales se instalaron tras los sucesos de la primera vuelta. Según indicaron, estas unidades partirán desde su almacén principal ubicado en Lurín.

"Para el caso de Lima Metropolitana y el Callao, se prevé que el despliegue del material electoral hacia los propios centros de votación se realice el viernes 5 de junio, a partir de las 22:00 horas. Se realizará a través de 217 unidades de transporte, desde los almacenes del organismo electoral, ubicados en la sede ONPE: local Lurín Live, altura del km. 32 de la Av. Panamericana Sur", indicaron.

Culminó traslado del material electoral al interior del país

Respecto al envió de la documentación electoral para el resto del país, esta ya se completó sobre las primeras horas de este lunes 1 de junio, según anunció ONPE. De acuerdo a lo señalado, el material ya se encuentra camino a puntos como Jauja, Huancayo, El Tambo, Chincha, Ica, entre otros.

"La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó, este lunes 1 de junio, el despliegue del material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior el país, con miras la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio", señalaron.

En resumen, ONPE contará con más de 200 vehículos para el traslado de material electoral en todo Lima y Callao de cara a la segunda vuelta de este 7 de junio.