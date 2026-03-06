Asesinan a hombre frente a iglesia en SJL: Cámaras de vigilancia captaron paso a paso de sicarios

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El frontis de una iglesia en San Juan de Lurigancho fue escenario de un crimen brutal. Sicarios trasladaron a un hombre en mototaxi y, al descender, lo acribillaron con más de 13 disparos. Según se conoció, las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del ataque.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho violento ocurrió en horas de la madrugada de este viernes 6 de marzo, exactamente en el jirón Santa Rosa, en el mencionado distrito. Vecinos de la zona se encuentran preocupados ante la constante ola de criminalidad y delincuencia.

En tal sentido, se evidenció que todo se ejecutó a las 00:30 am, cuando sujetos a bordo de dos motos lineales, llegaron hasta el frontis de la iglesia y se estacionaron. Luego de ello, uno de los varones procede a descender de uno de los vehículos, rápidamente un segundo sujeto también baja de la moto.

Es ahí cuando, se puede observar como el segundo varón toma del cuello a la víctima y lo obliga a bajar para posteriormente, ejecutar varios disparos contra su persona. La víctima intenta cubrirse; sin embargo, los sicarios descargaron sus armas, dejándolo tirado en la tierra. Al culminar su acto criminal, los sujetos subieron rápidamente a las mototaxis y huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos expresan su preocupación ante crimen

Según información preliminar, fueron más de 13 disparos realizados contra la víctima que, perdió la vida al instante. Fueron los propios vecinos quienes llamaron a las autoridades al darse cuenta de la presencia del cuerpo. Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos para mantener diálogo con los residentes que, expresaron su preocupación y temor ante este reciente asesinato.

"Todos los días no es seguro en ningún lado, yo voy y vengo y siempre pasa alguna situación. Hay personas de mal vivir que pasan por esta zona y nadie vigila, no hay cámaras en exceso, no hay vigilancia. No es precisamente seguro ni tranquilo. Estoy conmocionada no pensé que algo así hubiera pasado tan cerca", dijo una de las vecinas a nuestro medio.

Cabe mencionar que, los hechos ocurrieron cerca de un centro de monitoreo; sin embargo, autoridades aún no se han pronunciado al respecto. En conclusión, la criminalidad continúa presentando un aumento en el distrito de SJL; así lo demostró el reciente asesinato de un varón al frente de una iglesia.