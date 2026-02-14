MTC garantiza realización de la Nueva Carretera Central y ratifica acuerdo de gobierno a gobierno con Francia

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos días y debido a los cuestionamientos emitidos en diversos medios, el gobierno del Perú decidió dejar de lado el contrato suscrito entre Provías Nacional y Egis el cual llevaría acabo la construcción de la Nueva Carretera Central.

MTC garantiza construcción de la Nueva Carretera Central

A raíz de ello, se generaron una serie de críticas contra la ejecución de esta megaobra precisando que se aplazaría por muchos más años y en el peor de los casos que se dejaría de lado debido a estos temas.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió un comunicado asegurando que este proyecto no se detendrá y continuará de acuerdo a los plazos pactados. Además, precisaron que el acuerdo de gobierno a gobierno con Franca sigue en pie ya que este apoyo es vital para que se concrete lo ya establecido.

"El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que la resolución del contrato suscrito entre Provías Nacional y Egis para la prestación del servicio de asistencia técnica, efectuada a través de la PMO Vías, no afecta en absoluto la continuidad del proyecto de la nueva Carretera Central, considerado uno de los megaproyectos más importantes del país. El acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con la República Francesa se mantiene plenamente vigente y operativo", indicaron.

En esa misma línea, la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, dejó en claro que el Estado peruano hará todo lo posible por hacer valer los contratos ya firmados respecto a esta importante obra que facilitará a miles de ciudadanos que viajan al centro del país y viceversa.

"Los contratos siguen vigentes, los proyectos continúan avanzando y el Estado peruano, a través de Provías Nacional, mantiene el control técnico, contractual y financiero de cada obra", añadieron.

Premier Álvarez da su palabra sobre megaproyectos

Días atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez también había ratificado la continuidad de dicho proyecto a pesar de las críticas. Según indicó, las arcas peruanas cuentan con la capacidad de financiar una obra de tal magnitud.

"Esto se tiene que realizar de todas maneras, pero dentro de las capacidades financieras que tiene el Perú. Un proyecto necesario tiene que ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad posible", precisó.

En resumen, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantizó la continuidad de la construcción de la Nueva Carretera Central, así como el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia.