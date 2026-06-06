Comas: Familia queda en la calle tras incendio que destruyó su vivienda y todas sus pertenencias

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una familia de cuatro integrantes quedó en situación de calle luego de que un incendio consumiera gran parte de su vivienda ubicada en la cuadra 8 de la calle Pedro de la Gasca, en el distrito de Comas. El siniestro se registró minutos antes de las 11 de la noche y dejó cuantiosas pérdidas materiales para los afectados, quienes lograron escapar a tiempo junto a sus mascotas.

El fuego se inició en el segundo piso de una vivienda multifamiliar y rápidamente generó preocupación entre los vecinos de la zona. En el inmueble residían un padre, una madre y sus dos hijos menores de edad. A pesar de la emergencia, todos lograron ponerse a salvo antes de que las llamas se propagaran. Además, consiguieron rescatar a sus dos mascotas, que sufrieron quemaduras leves durante el incidente.

Vecinos denuncian falta de hidrantes

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos integrantes trabajaron intensamente para controlar la emergencia. Gracias a su rápida intervención, las llamas fueron extinguidas en aproximadamente 45 minutos, evitando que el fuego alcanzara otras viviendas cercanas y ocasionara daños de mayor magnitud.

Luis Alberto, coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Comas, informó que la familia perdió prácticamente todas sus pertenencias y detalló las primeras acciones de apoyo.

"Cuatro personas, dos mayores de edad y dos menores son las personas que vivió en el segundo piso y lo han perdido todo. Hemos venido a hacer la contratación de arriba y se les ha dado la recomendación de que no prendan la luz y que corten el circuito eléctrico. La municipalidad nos va a apoyar con la gestión del recojo de las pérdidas", indicó.

Aunque el incendio fue controlado en menos de una hora, vecinos denunciaron la falta de hidrantes en el sector y advirtieron que esta situación podría complicar futuras emergencias. Mientras tanto, la familia permanece consternada y recién podrá ingresar nuevamente a la vivienda para retirar escombros y evaluar los daños con apoyo municipal.

🔴🔵 Comas: Incendio consume vivienda y deja a una familia damnificada.



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¿Qué hacen ante un incendio?

Ante un incendio, lo más importante es mantener la calma y evacuar de inmediato hacia una zona segura. Se recomienda no intentar apagar el fuego si este se encuentra fuera de control, evitar el uso de ascensores y llamar rápidamente a los Bomberos. También es fundamental ayudar a menores, adultos mayores y mascotas durante la emergencia.

Casos como el ocurrido en Comas recuerdan la importancia de contar con medidas de prevención y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas del hogar. Asimismo, los especialistas recomiendan identificar rutas de evacuación y reportar la falta de hidrantes o condiciones de riesgo para reducir las consecuencias de futuras emergencias.