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SJM: Largas colas y molestias se reportan en los exteriores del colegio Virgen de la Asunción

Desde tempranas horas del día, decenas de personas continúan haciendo cola en una de las instituciones afectadas por la falta de material electoral en San Juan de Miraflores.

Se reportan largas colas en los exteriores de un colegio en SJM.
Se reportan largas colas en los exteriores de un colegio en SJM. (Exitosa)

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 13/04/2026

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La jornada electoral continua siendo opacada al sur de Lima donde largas colas se siguen registrando en los exteriores del colegio Virgen del Carmen en San Juan de Miraflores. Lamentablemente, a pesar de que pasaron varios minutos de las 7 de mañana, los ciudadanos continúan sin poder ingresar al centro educativo en mención.

Largas colas e incomodidad se registra en SJM

Exitosa acudió hasta este local de sufragio ubicado en Lima Sur para constatar lo indicado por el Jurado Nacional de Elecciones quienes extendieron la jornada hasta este lunes 13 de abril. Sin embargo, el panorama seguía similar al del domingo 12 ya que varias mesas aún no eran instaladas a pesar de que el horario de inicio ya se había cumplido.

Según pudo constatar nuestro medio, el material electoral no fue el problema ya que había llegado a horas de la madrugada al mencionado colegio. El inconveniente se debió a la ausencia de los miembros de mesa quienes no llegaron a tiempo para cumplir con su deber cívico.

Incluso, una ciudadana que llevaba haciendo cola desde las 6 de mañana se mostró consternada por el retraso de la votación ya que debía acudir a su trabajo ubicado en la estación La Cultura en San Borja.

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