Óscar Acuña: Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva en su contra por el caso 'Qali Warma'

El tiempo en libertad de Óscar Acuña Peralta puede tener las horas contadas, luego de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera 18 meses de prisión preventiva en su contra. El exfuncionario del Gobierno Regional de La Libertad es acusado de dos delitos relacionados al caso 'Qali Warma' junto a otras dos personas.

Investigado por favorecer empresas

La petición fue realizada por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, titular del Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Se le acusa a Acuña Peralta de delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Junto a él, están involucrados los exfuncionarios del GORE liberteño Aníbal Morillo Arqueros (exgerente de salud) y Milton Broca Alcántara (gerencia de salud). La indagación apunta a conocer el flujo de dinero y las presuntas gestiones que habrían favorecido a ciertas empresas para que funcionen bajo condiciones dudosas.

Para conformar el pedido, se han allanando de forma simultánea inmuebles en Lima, La Libertad y Ancash durante el mes de noviembre. Estas acciones han pretendido desarticular cuadro irregulares en la contratación de servicios con el Estado, en este caso, para el programa escolar Qali Warma.

El Ministerio Público maneja una serie de empresas como las sospechosas y una de ellas es la compañía Frigoinca, dedicada al rubro de las conservas. Esta firma, habría sido beneficiada para obtener ventajas indebidas en los procesos de compra pública, mediante manipulaciones administrativas.

Óscar Acuña permanece no habido

Luego de que la vivienda de Óscar Acuña fuera allanada, la Fiscalía constató que el exfuncionario de La Libertad se encuentra no habido. Con una orden de detención existente, la intervención no lo encontró en su domicilio, pero consiguió la incautación de documentos, equipos y celulares relacionados con la presunta manipulación de procesos.

En el caso de uno de los otros implicados, Morillos Arqueros fue detenido preliminarmente el pasado 19 de noviembre junto a Jorge Luis Silva Chuna por siete 15 días respectivamente. El exgerente de salud renunció a su cargo en octubre de este año para "facilitar las investigaciones".

Broca Alcántara habría participado con Acuña Peralta en una reunión pactada en una cevichería y sobre él, también pesaba una orden de captura.

