Mindef se suma a la investigación por la trágica muerte de escolta del ministro Carlos Díaz

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el fatídico accidente de tránsito que causó la muerte del escolta del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, el Ministerio de Defensa (Mindef) se pronunció e informó a la ciudadanía que colaborará con la investigación en torno a las causas y responsables del siniestro.

Confirman que técnico naval realizaba un desplazamiento de comitiva

El hecho ocurrió este jueves a la altura de la cuadra 3 de la avenida Arriola, en La Victoria. El Técnico de Primera de la Marina de Guerra, Jaime Nieto Rojas, de 53 años, iba a bordo de una moto halcón cuando un vehículo habría intentado doblar en U e impactando contra él.

Dada la gravedad de su estado, el integrante de las FF.AA. perdió la vida camino a un centro de salud, pese al intento de los transeúntes por salvarle la vida.

Ante ello, el Mindef expresó "su profundo pesar" y condolencias a los familiares y compañeros de Nieto Rojas, confirmando que el fatal choque ocurrió durante un desplazamiento de la comitiva oficial naval.

"El sector Defensa viene colaborando con los actores del sistema de justicia en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades", informó la entidad.

Asimismo, aseguraron que el Ejecutivo garantizará a los deudos del escolta el acceso a todos los beneficios de ley, acompañamiento integral y asesoría legal durante el proceso.

"El Técnico Nieto Rojas se destacó por su impecable trayectoria y amplia experiencia, desempeñándose con profesionalismo y vocación de servicio en las labores de seguridad de altas autoridades", indicó.

Presunta responsable fue detenida

Exitosa accedió a un video en donde se observa que el 'halcón', denominación con la que se nombra a los resguardos que se trasladan en motocicleta, terminó siendo impactado por una camioneta de color blanco.

En la vía se observan los rastros dejados por la motocicleta en la vía, la parte del asfaltado quedó totalmente raspada, dando cuenta del impacto del choque.

Nuestro medio pudo acceder a la información del propietario del vehículo que impactó contra la motocicleta. La detenida se trataría de una mujer de 53 años identificada como Lucía Elizabeth Bedón Herrera.

La conductora del vehículo de placa CBI- 537 habría intentado doblar en U en la avenida Arriola para dirigirse rumbo hacia el óvalo Arriola. Es en ese momento en que impactó contra la escolta.

Tras el fatídico accidente que causó la muerte de un escolta del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, el Mindef anunció que colabora con la justicia para esclarecer los hechos y determinar a los responsables.