Muere escolta del Ministro de Defensa en accidente de tránsito en La Victoria: Detienen a presunta responsable

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una escolta del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, perdió la vida tras ser impactado por una camioneta en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 3 de la avenida Arriola cuando el vehículo habría intentado doblar en U hacia el óvalo Arriola e impactó contra la moto halcón.

El integrante de las Fuerzas Armadas perdió la vida camino al centro de salud pese al intento de los transeúntes por salvarle la vida. Por su parte, la conductora del automóvil sería una mujer de 53 años quien se encuentra bajo disposición policial.

Escolta del Ministro de Defensa fallece en accidente

La tarde de este jueves 26 de marzo, un fatal accidente de tránsito terminó con la vida de una de las escoltas del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, cuando el vehículo oficial se encontraba transitando con su custodia por la cuadra 3 de la avenida Arriola en el distrito de La Victoria.

Exitosa accedió a un video en donde se observa que el 'halcón', denominación con la que se nombra a los resguardos que se trasladan en motocicleta, terminó siendo impactado por una camioneta de color blanco.

En la vía se observan los rastros dejados por la motocicleta en la vía, la parte del asfaltado quedó totalmente raspada, dando cuenta del impacto del choque.

El hecho ocurrió ante la mirada de diversos transeúntes los cuales intentaron salvar la vida de la escolta. Tras ello, el efectivo fue auxiliado y llevado en ambulancia hacia un centro de salud, mas perdió la vida en el trayecto.

Presunta responsable fue detenida

Nuestro medio pudo acceder a la información del propietario del vehículo que impactó contra la motocicleta. La detenida se trataría de una mujer de 53 años identificada como Lucía Elizabeth Bedón Herrera.

La conductora del vehículo de placa CBI- 537 habría intentado doblar en U en la avenida Arriola para dirigirse rumbo hacia el óvalo Arriola. Es en ese momento en el que impacta contra la escolta.

Al momento el caso se mantiene en investigación, mientras que una gran cantidad de cámaras de videovigilancia se encuentran en la zona y podrían dar mayores detalles del fatal accidente. Personal policial arribó hacia la zona para iniciar con las diligencias correspondientes.