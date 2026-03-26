Óscar Arriola: "Los homicidios han decrecido en un 8% y las denuncias por extorsión en un 39%"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que los homicidios han disminuido en un 8% y las denuncias por extorsión en un 39%. Asimismo, destacó la labor policial y pidió valorar el reconocimiento de la ciudadanía hacia la institución. "¡Vayan a ver la satisfacción del ciudadano que agradece a toda su Policía Nacional!", expresó.

Óscar Arriola asegura disminución en homicidios y denuncias por extorsión

En el marco de la ceremonia de egreso y graduación de estudiantes de la Escuela Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP), desarrollado en Puente Piedra, este jueves 26 de marzo, el comandante general PNP, inició su comparecencia indicando que existe una "pandemia universal de violencia" proveniente de las organizaciones criminales.

Bajo esa premisa, se dirigió a los alumnos subrayando que tienen "una enorme responsabilidad" para actuar ante dicha relaidad y que deberán estar al servicio del ciudadano que es flagelado por todo tipo de delitos.

Además, subrayó la labor de los efectivos policiales en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen.En tal sentido, explicó con cifras que tanto homicidios así como denuncias por extorsión disminuyeron, así como otros delitos y afirmó que la ciudadanía les expresa su agradecimiento.

"Todos los días estamos trabajando incansablemente mañana, tarde, noche y madrugada. Los homicidios han decrecido en un 8%, las denuncias por extorsión en un 39%, igual los robos y los hurtos de los vehículos cuando se producen la entrega de estos vayan a ver la satisfacción del ciudadano que agradece a toda su Policía Nacional", enfatizó.

Noticia en desarrollo...