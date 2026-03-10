Minem RECHAZA alza de precios del gas: "No hay razón para elevar a más de 100 soles el balón"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el alza excesiva de precios del balón de gas doméstico tras la emergencia en los ductos de Camisea, el Ministerio de Energía y Minas rechazó la especulación y señaló que "no hay justificación" para elevar los costos debido al stock disponible.

"Hay stock suficiente para atender la demanda"

En las últimas horas, se ha disparado la especulación en el mercado informal, que maneja gran parte de las ventas minoristas, a causa al desabastecimiento de gas. Esto ha significado un fuerte golpe al bolsillo de varias familias de Lima.

En algunos distritos de la capital y otras regiones del país, el precio del balón de gas, o GLP envasado doméstico, se disparó a S/ 80, llegando hasta los S/ 105. En casos extremos, los balones de 45 kg superan los S/ 200. El precio referencial es de S/ 50.

Frente a este escenario, el Gobierno, mediante el Minem, ratificó que "no hay razón para elevar a más de 90 o 100 soles" el precio de este producto vital para muchos hogares.

"No hay justificación para elevar los precios del balón de gas doméstico porque hay stock suficiente para atender la demanda nacional", señaló el sector Energía en una publicación de redes.

#GobiernoPresente | ✅ MINEM ratifica que no hay razón para elevar a más de 90 o 100 soles el precio del balón de gas doméstico. ☝️ Dile NO a la especulación ❌. pic.twitter.com/f6U8UfJZWh — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) March 10, 2026

Asimismo, la cartera de Energía y Minas recordó a los responsables de esta alza significativa de precios que la especulación es penada hasta con 8 años de cárcel, según el artículo 234 del Código Penal.

TGP confirma progreso del 52% en la reparación de gasoducto

Al día 10 de la emergencia por la crisis energética, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) confirmó el avance de más del 50% de los trabajos de reparación en el gaseoducto para el restablecimiento del suministro del gas natural.

Indicó que las labores, que apuntan al sistema de transporte de gas y líquidos de gas natural, se continúan ejecutando en el distrito de Megantoni, Cusco, logrando el 52% del progreso a cuatro días del plazo estimado para la finalización en el cronograma.

"A la fecha, la evolución del stock de gas remanente en la tubería nos permite estar en condiciones de realizar un nuevo incremento en el volumen de gas natural para las entregas", agregó TGP.

El Ministerio de Energía y Minas condenó el alza de precios y especulación sobre del balón de gas doméstico, afirmando que esta no está justificada, pues existe stock suficiente para atender la demanda.