Alianza Lima sufre sensible baja: Jugador extranjero volvió a su país tras victoria ante Melgar

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima atraviesa por su mejor momento en lo que va del 2026 luego de la contundente victoria por 3-1 a Melgar en Matute. Con este resultado, los dirigidos por Pablo Guede se ubican como los únicos punteros del Torneo Apertura con 16 puntos, sacándoles 2 a Chankas y 5 al actual campeón Universitario.

Alianza Lima sufre inesperada baja en la Liga 1

Pero cuando todo era alegría en tienda victoriana, en las últimas horas se conoció que el elenco blanquiazul sufrió una inesperada baja luego que uno de sus jugadores extranjeros viajara a su país sobre la madrugada de este martes. Con ello, el futbolista no podrá ser tomado en cuenta para el partido clave frente a Deportivo Garcilaso en Cusco.

En la última edición del programa 'Doble Punta', el periodista César Vivar dio a conocer que Guillermo Viscarra volvió a Bolivia para unirse a los trabajos de su selección que ya piensa en el repechaje mundialista que jugará a finales de este mes. A pesar de no ser Fecha FIFA, el hombre de prensa aseguró que el club le brindó el permiso correspondiente luego de una gestión hecha por el propio portero.

Según precisó, la Federación Boliviana de Fútbol se contactó con al área deportiva de Alianza Lima para ver si su pedido podía ser concedido. Luego de ello, el guardameta conversó con el comando técnico liderado por Pablo Guede quien finalmente aceptó darle el permiso por lo que 'Billy' partió rumbo a La Paz sobre la madrugada de este martes.

Guillermo Viscarra viajó a Bolivia para unirse a su selección.

De todos modos, los hinchas blanquiazules pueden estar más que tranquilos ya que Alejandro Duarte atraviesa por un gran momento. Incluso, durante el duelo ante Melgar tuvo pocas, pero importantes intervenciones que permitieron la victoria por 3-1.

Paolo Guerrero alegre por el triunfo

A propósito del triunfo ante Melgar, Paolo Guerrero, una de las figuras del partido, habló sobre el final del mismo dando a conocer su alegría por los tres puntos. El 'Depredador' aseguró que poco a poco se va viendo la mano del entrenador a pesar de haber sido duramente criticado en el arranque del año.

"Tuvimos una semana muy importante. El enfoque, dedicación, cerramos con broche de oro. Captamos bien lo que nos pedía el profe y ha sido importante cerrar esta semana de esta manera. Nos da más ganas de seguir trabajando", indicó.

En resumen, Alianza Lima no podrá contar con Guillermo Viscarra para el partido ante Deportivo Garcilaso ya que viajó a Bolivia para unirse a su selección antes del repechaje mundialista.