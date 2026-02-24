GORE Lambayeque exige a Balcázar y al premier de Soto priorizar acciones frente a emergencia por lluvias

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, pidió al presidente José María Balcázar y a su premier Hernando de Soto priorizar la situación crítica que se registra en varias regiones del país a consecuencia de las intensas lluvias. "La idea es que el Perú sienta que existe realmente un Estado", comentó.

Estado "descuidó" a las regiones

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la autoridad cuestionó que el Estado peruano haya dejado en descuido total las cuencas de distintas regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima, Ica y otras. Esto a pesar de que son obras que tienen un avance. "Simplemente los han dejado y los han asfixiado sin presupuesto", precisó.

Es así que, actualmente se estarían pagando las consecuencias de dicha paralización de obras, debido a que hidrocuencas no presentan una solución correcta. Esta situación está afectando a gran cantidad de la población no solo de Lambayeque; ello en el marco de la presencia de intensas lluvias y la pronta llegada del fenómeno 'El Niño Costero'.

Cabe mencionar que, según Pérez, en lugar de que el Gobierno Regional de Lambayeque reciba de parte del Estado, parte del presupuesto nacional de la República para ejecutar medidas de prevención ante dichos desastres y otras problemáticas, han sido los mismos quienes han brindado S/ 61 millones al Ministerio de Vivienda, al Consejo de Ministros S/ 98 millones. En torno a seguridad ciudadana, otorgaron S/ 167 millones al Ministerio del Interior.

"Mientras ellos (Ejecutivo) sigan en pleitos, sigan en sus dificultades de poder armonizar, de poder llegar a un acuerdo, los gobiernos regionales estamos asumiendo las dificultades del día a día ", dijo a nuestro medio, este martes 24 de febrero.

Sobre nuevo Gabinete Ministerial

Ante la próxima juramentación del Gabinete Ministerial, el cual se llevará a cabo este martes, el gobernador resaltó la importancia de mantener una reunión urgente para tocar estos temas. Además, indicó que el hecho de que se expongan las problemáticas de las regiones, ayudará en la gobernabilidad de las autoridades.

"No venimos a hacerle daño, todo lo contrario (...) La idea es que todo el Perú sienta que existe realmente un Estado y que no solo están los alcaldes y los gobernadores, sino también está el Ejecutivo con todo ese poder y maquinaria (...) Tenemos que hablar con el presidente y decirle al premier que hay una ruta de trabajo, priorice", enfatizó Pérez.

Para concluir, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, hizo un llamado al presidente José María Balcázar ante las diversas problemáticas que existen no solo en su región; ello en el marco de los desastres naturales presentados en los últimos días.