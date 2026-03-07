Tragedia en Trujillo: Reportan más de 30 heridos tras explosión en discoteca Dalí

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Más de 30 personas resultaron heridas tras la explosión registrada en el interior de la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Evitamiento, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad. Las autoridades investigan el origen de la detonación.

Explosión en discoteca de Trujillo dejó varios heridos

Lo que debía ser un momento de diversión y música se tornó un escenario de terror. De acuerdo a los primeros reportes, varias personas se encontraban disfrutando de la presentación de la agrupación de cumbia Amor Rebelde cuando de pronto se escuchó un fuerte estallido que alarmó a todos los presentes.

Las primeras diligencias de las autoridades locales apuntan a que el estruendo, presuntamente, se habría debido a la detonación de un artefacto explosivo, lo que no solo generó preocupación en el interior de la discoteca, sino que también dejó, de forma preliminar, al menos 33 personas heridas.

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, precisó que 16 afectados se encuentran estables en el Hospital Belén de Trujillo y 17 lesionados (cinco de gravedad) dentro del Hospital Regional Docente de Trujillo, recibiendo atención médica especializada.

Menores entre la lista de afectados

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia (COER) de La Libertad, a través de un comunicado, reportó que, al tener conocimiento de la emergencia registrada en el local nocturno, se movilizaron de manera inmediata el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y otras entidades de primera respuesta para atender a los afectados y acordonar la zona mientras se realizan las primeras investigaciones.

"Se registró una detonación de un presunto artefacto explosivo en la Discoteca Dalí, ocasionando daños a la salud de las personas", informó el COER La Libertad.

Asimismo, se informó a los medios de comunicación que, entre los afectados por la explosión en Dali, se encuentran tres menores de edad; dos de ellos, de 16 y 17 años, están internados en el Hospital Regional Docente con condiciones estables, mientras que el tercero, también de 17 años, permanece en observación en el Hospital Belén.

Comunicado de COER La Libertad por explosión en discoteca Dalí.

Noticia en desarrollo...