Shakira dedica emotiva carta a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras llegar a la final del Mundial 2026

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Que Argentina se haya metido a una nueva final en este Mundial 2026 sigue dando de qué hablar en todo el planeta. Una de las estrellas que se sumó a los festejos de la 'Scaloneta' fue Shakira, que se mandó con una emotiva carta para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras el partido que los dejó a nada de campeonar.

Shakira destaca esfuerzo de Lionel Messi

Luego del emocionante triunfo de Argentina por 2-1 ante Inglaterra, Shakira se sumó a los mensajes de reconocimiento para Lionel Messi, quien volvió a ser protagonista en un partido clave del torneo.

El capitán argentino tuvo una actuación decisiva al brindar dos asistencias en pocos minutos para que Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaran los goles de la remontada. Ante ello, la artista colombiana utilizó sus redes sociales para expresar su admiración por el desempeño del futbolista.

"¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario! Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiante en el tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen", escribió Shakira.

La cantante resaltó que el argentino continúa demostrando su talento y compromiso pese al paso de los años, convirtiéndose en una inspiración para millones de seguidores del fútbol.

Shakira y su mensaje para Antonela Roccuzzo

Aparte de los aplausos futboleros para Lionel Messi, Shakira también le tiró flores a Antonela Roccuzzo, la esposa del crack, resaltando el tremendo aguante que le da al capitán argentino.

La cantante colombiana resaltó el apoyo familiar como un elemento clave detrás del éxito del jugador y aseguró que contar con una persona como Antonela a su lado también representa una fuente de motivación.

"¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo!", añadió Shakira en su publicación.

La respuesta de Antonela no tardó en llegar. La rosarina compartió el mensaje de la cantante en sus historias de Instagram y acompañó la publicación con emojis de agradecimiento y emoción, generando rápidamente comentarios entre los seguidores de ambas figuras.

Así fue como Shakira se mandó con una emotiva carta para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras la clasificación argentina en el Mundial 2026. En su texto, la cantante aplaudió la disciplina del crack argentino y el apoyo de los suyos en este tremendo cierre de carrera.