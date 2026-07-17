SISMO de magnitud 5.6 sacudió Guatemala HOY, 17 de julio: ¿Se activa alerta de tsunami?

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte sismo con magnitud 5.6 se registró en Guatemala este viernes 17 de julio. Conoce todos los detalles de este movimiento telúrico y si se activa o no una alerta de tsunami en el país ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico'.

Sismo de 5.6 sacudió Guatemala: Reporte preliminar de hoy

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 5.6 en la costa de Guatemala. Según precisaron, el epicentro fue en el departamento de Quetzaltenango y la actividad sísmica tuvo una profundidad de 10 kilómetros con una latitud de 14.588 y una longitud de -92.098.

El temblor obligó a evacuar edificios públicos y privados, incluida la Casa Presidencial, mientras las autoridades monitorean posibles daños. Por su parte, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha afirmado a través de redes sociales que por ahora no hay víctimas mortales por el movimiento.

Presidente de Guatemala insta a mantener la calma

Por medio de su cuenta oficial de X, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, precisó que tras la alerta del sismo de magnitud 5.6 el sistema Conred de su país se encuentra activo y desplegando planes ante este fenómeno natural.

Asimismo, instó a la ciudadanía a mantener la calma y a seguir las recomendaciones para estos casos, asegurando que las autoridades respectivas ya se encuentran supervisando la situación "minuto a minuto" ante posibles réplicas.

El sistema @ConredGuatemala se encuentra activo y desplegando planes ante el sismo de 5,6 registrado con epicentro en Quetzaltenango. Hasta ahora no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto.



Llamo a la población a la calma y a seguir las... — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 17, 2026

Terremoto de 7.4 se sintió en Guatemala: Alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes en el Océano Pacífico. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, reportó que la actividad sísmica se sintió a 135 kilómetros al suroeste de la mexicana Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros, cerca a la frontera con Guatemala.

Tras esta situación, el gobierno mexicano precisó que hasta el momento no se reportan víctimas o daños de consideración; sin embargo, sí activan alerta por las próximas seis horas por riesgo de tsunami en su litoral. Esta medida también fue tomada por Guatemala, tal como anunció el Insivumeh, a través de un video compartido en su cuenta oficial de X.

"Hoy a las 8:48 a.m. Insivumeh registró un evento sísmico (...) que siguiendo los protocolos se dio a cabo la revisión manual y se actualizó la magnitud a 7.4 y su ubicación fue en las costas del Pacífico . Derivado de este sismo se emitió una alerta preliminar por lo que se prevé que lleguen algunas olas de poca altura en el litoral guatemalteco", señaló el representante del Insivumeh.

Finalmente, ante este fuerte terremoto que se sintió en México, cerca a la frontera de Guatemala, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, precisó quese intensifica la vigilancia por posible riesgo de tsunami en el litoral nacional. La noticia fue confirmada con el boletín informativo sísmico internacional compartido en la cuenta oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Es así como una nueva alerta se da a nivel internacional tras el reporte de un sismo de magnitud 5.6 que se sintió en Guatemala con epicentro en Quetzaltenango, con una profundidad de 10 kilómetros.