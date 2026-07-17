Fallece Brenda Fricker, la recordada 'señora de las palomas' de la película 'Mi pobre angelito 2', a los 81 años

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria cinematográfica se encuentra de luto luego de conocerse que Brenda Fricker, querida actriz que trabajó en la película 'Mi pobre angelito 2' falleció a los 81 años. Será recordada también por convertirse en la primera intérprete irlandesa en haber recibido un premio Oscar.

La 'señora de las palomas' de 'Mi pobre angelito 2' partió a la eternidad

Durante la jornada de este viernes, 17 de julio, la lamentable noticia fue revelada por su representante, Phil Benfield, a través de un comunicado, en el que lamentó la partida a la eternidad de la artista y le dedicó un emotivo adiós.

"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia", señaló en el texto, en el que agregó que ha sido un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en su corazón así como en el de los aficionados al cine y la televisión de todo el mundo.

Más allá de despedirse de la recordada 'señora de las palomas' en la producción protagonizada por Macaulay Culkin, Benfield detalló que la estrella de Hollywood perdió la vida tras una larga enfermedad sin ahondar de cuál se trataba.

Al conocerse del fallecimiento de la actriz el Embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, dedicó un mensaje a Fricker, a quien describió como "una gigante del cine irlandés" y destacó su "inolvidable" interpretación en la película 'Mi pie izquierdo'.

"De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron", se lee en una publicación del diplomático en su cuenta de X.

Una destacada trayectoria

Brenda Fricker nació en 1945 y creció al sur de Dublin, pero no siempre fue actriz. Durante su juventud siguió los pasos de su padre, quien era periodista de The Irish Times. En dicho periódico realizó prácticas como reportera hasta que consiguió su primer papel como actriz.

Uno de sus primeros papeles fue en la serie Tolka Row durante la década de los 60, en la que personificó a Joana Broderick, sin embargo, mucho antes de andar caminando junto a las palomas del Central Park, en 'Mi pobre angelito 2', la interprete escénica oriunda de Irlanda ya había hecho historia.

En 1990 ganó el Oscar como mejor actriz de reparto tras llegar en 1989 a una de las películas que marcó su carrera: 'Mi pie izquierdo'. Un film biográfico en el que dio vida al Christy Brown, interpretado por DFaniel Day Lewis.

Como vemos, la actriz Brenda Fricker, actriz de 'Mi pobre angelito 2', a los 81 años tras una amplia trayetcoria en el mundo cinematográfico. Fue su representante, Phil Benfield, quien anunció el fallecimiento de la artista irlandesa.