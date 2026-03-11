Ministerio de Justicia impulsa trabajo para prevenir que adolescentes caigan en la delincuencia en el Perú

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) inició una agenda de coordinación con diferentes entidades del Estado con el objetivo de prevenir que adolescentes en situación de vulnerabilidad terminen involucrados en actividades delictivas. La iniciativa busca reforzar el trabajo preventivo y evitar que más jóvenes ingresen al sistema de justicia penal.

La estrategia fue presentada durante una reunión liderada por el titular del sector, Luis Jiménez Borra, quien convocó a representantes de diversas instituciones para impulsar un enfoque articulado frente a la delincuencia juvenil. El objetivo es que varias entidades trabajen de manera coordinada para atender las causas que llevan a muchos adolescentes a cometer delitos.

La propuesta del sector Justicia apunta a actuar antes de que ocurra el delito, con medidas orientadas a la prevención, la inclusión social y la generación de oportunidades para los jóvenes. Según informó la agencia Andina, el ministro señaló que es necesario fortalecer políticas públicas que reduzcan los factores de riesgo que afectan a adolescentes en contextos vulnerables.

En esa línea, el funcionario explicó que muchos jóvenes terminan involucrados en hechos delictivos por problemas sociales como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión. Por ello, el Estado busca desarrollar acciones que permitan intervenir a tiempo y ofrecer alternativas que alejen a los adolescentes de entornos vinculados al delito.

#NotaInformativa📄| El ministro Luis Jiménez Borra y la viceministra de Justicia, Shadia Valdez, junto a autoridades de diversas instituciones, participaron de una reunión interinstitucional, en el marco de la prevención social para adolescentes y jóvenes con riesgo criminógeno.... pic.twitter.com/te5MwxinJt — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) March 11, 2026

Trabajo articulado entre instituciones

Durante la reunión participaron representantes de distintos sectores del Estado. La idea es que áreas como seguridad, salud, educación y empleo puedan trabajar juntas para enfrentar el problema de forma integral.

Entre las entidades convocadas estuvieron instituciones vinculadas a la seguridad y la protección social, así como organismos del sistema de justicia. El objetivo central es mejorar la coordinación para prevenir las trayectorias delictivas desde edades tempranas y fortalecer programas dirigidos a jóvenes en riesgo.

El titular del sector resaltó que la prevención debe ser una prioridad en la agenda pública. "Es importante trabajar en la prevención para evitar que los adolescentes ingresen al circuito delictivo", señaló durante el encuentro.

Prevención y oportunidades para los jóvenes

La iniciativa también se relaciona con políticas públicas que buscan reducir la reincidencia y promover la reinserción social de adolescentes que ya tuvieron conflictos con la ley. Estas acciones incluyen programas de orientación, capacitación y acompañamiento para jóvenes que requieren apoyo del Estado.

En ese contexto, el Minjusdh busca reforzar las estrategias que permitan identificar a adolescentes en situación de riesgo y ofrecer alternativas educativas y sociales antes de que se involucren en actividades delictivas, además que seguirá impulsando espacios de coordinación para fortalecer las políticas orientadas a prevenir la delincuencia juvenil.