Sporting Cristal clasificó a fase de grupos de la Libertadores pese a perder 1-2 ante Carabobo: Avanzaron por penales

Los hinchas de Sporting Cristal pueden respirar con más tranquilidad luego 90 minutos de sufrimiento. Y es que a pesar de la ventaja obtenida en Venezuela en la ida, los celestes perdieron 1-2 ante Carabobo y tuvieron que recurrir a la tanda de los penales para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Dormidos en el primer tiempo

Sabiendo que estaban abajo en el marcador, el elenco venezolano salió con todo tras el arranque del primer tiempo y esto se vio reflejado tras el golazo convertido por Edson Castillo al minuto 4. Los miles de hinchas que asistieron a Matute no podían creer lo que veían ya que a partir de este tanto la defensa de los rímenses comenzó a dudar dejando espacio para los ataques del rival.

Incluso, Tortolero y Riasco tuvieron en sus pies el segundo para Carabobo, pero la imprecisión y la aparición de Diego Enríquez fueron claves para seguir en partido. Lamentablemente, Edson Castillo apareció nuevamente al minuto 29 para anotar otro tanto de gran factura con un remate de media distancia que dejó parado al guardameta bajopontino.

¡OTRA VEZ, EDSON CASTILLO! El volante de Carabobo sacó el bombazo inatajable y anotó su doblete para el 2-0 sobre Sporting Cristal.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2YBlQCTDFu — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 11, 2026

Paulo Autuori no pasó por alto la actuación de su equipo y, molesto por la situación, ordenó dos cambios antes del término de la primera parte. Luis Iberico y Catriel Cabellos dejaron el campo de juego para el ingreso de Maxloren Castro y Santiago González con la intención de ganar profundidad por las bandas y encontrar el descuento lo más rápido posible.

Descuento de Maxloren y mucho sufrimiento

En el arranque de la segunda mitad, el entrenador brasileño ordenó el ingreso de Irven Ávila en lugar del criticado Felipe Vizeu que otra vez aportó poco en ataque. Por suerte, el juvenil Maxloren Castro metió nuevamente a Sporting Cristal en partido gracias a su anotación en el 51.

A partir de ahí, el local atacó y atacó el arco defendido por Lucas Bruera, pero con poca precisión. Así se fue el tiempo reglamentario y todo se iba a definir desde la tanda de los penales. Para el local, Irven Ávila y Christofer Gonzales erraron sus disparos, pero por suerte el rival también falló en tres oportunidades.

¡EL HÉROE RIMENSE! Tal cual ante 2 de Mayo, Cristiano da Silva anotó el penal decisivo en la tanda y Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos a costa de Carabobo.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/oNC1qP8a5z — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 12, 2026

Finalmente, Cristiano da Silva convirtió el penal de la victoria y de la clasificación de Sporting Cristal a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, los celestes deberán esperar el sorteo para conocer a sus rivales el cual se realizará el próximo jueves 19 de marzo.