Caen 'Los Pervertidos de Huaycán': Sujetos captaban y explotaban sexualmente a menores en Ate

La Policía Nacional del Perú logró desarticular parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de menores de edad en el distrito de Ate.

Durante un operativo, los agentes capturaron a dos sujetos sindicados como miembros de la banda conocida como "Los Pervertidos de Huaycán", quienes habrían captado a niños y adolescentes para someterlos a actividades sexuales y producir material audiovisual ilegal.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Romero Inga (42), alias "Jhon Cárdenas", y Víctor Manuel Benítez Hernández (48), conocido como "Casero".

Ambos son investigados por el delito de explotación sexual en agravio de dos menores de edad identificadas con las iniciales S.V.C.S., de 13 años, y S.M.U.M., de 16 años.

Viviendas usadas para explotar a menores

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, los implicados habrían utilizado viviendas para captar a las víctimas y explotarlas sexualmente. En el inmueble de Romero Inga, ubicado en la Asociación Sol de Santa Anita, los agentes hallaron una habitación acondicionada como estudio para sesiones fotográficas y grabaciones de material audiovisual, presuntamente destinado a su distribución en entornos digitales.

Durante el registro del lugar, la Policía incautó cámaras fotográficas, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, discos duros y diversos dispositivos de almacenamiento digital que serán sometidos a peritajes especializados para determinar su contenido.

Asimismo, se encontraron preservativos, pastillas de sildenafil, objetos de uso sexual y varias bolsitas con cocaína, además de una balanza digital que presuntamente era utilizada para la microcomercialización de droga.

De forma paralela, las autoridades intervinieron la vivienda de Benítez Hernández en Huaycán, donde se incautaron cuatro CPU que también serán analizados por especialistas en informática forense como parte de las investigaciones.

Durante el operativo también fue ubicada una adolescente de 15 años que se encontraba en estado de gestación y residía como inquilina en uno de los inmuebles intervenidos.

La menor fue puesta bajo custodia de la Sección de Familia de la comisaría de Huaycán para garantizar su protección y brindarle asistencia correspondiente.

Continúan las investigaciones

Los detenidos fueron trasladados a la Dirección especializada de la Policía Nacional, donde continuarán las diligencias e investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otros implicados.

La captura de los presuntos integrantes de "Los Pervertidos de Huaycán" evidencia la gravedad del delito de explotación sexual de menores y la necesidad de reforzar las acciones de prevención.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a alertar sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes frente a redes criminales que operan en la clandestinidad.